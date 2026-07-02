Evo u čemu griješite kada pijete lijek za glavobolju: Većina pravi istu grešku

Petnaest dana mjesečno sa tabletom u ruci, i vaš lijek protiv glavobolje polako prelazi na drugu stranu.

Zvuči apsurdno, ali baš to sredstvo koje vam donosi olakšanje umije da postane razlog zašto vas glava boli gotovo svakog jutra. Vjerovatno ste i sami primetili scenario: popijete tabletu, bol popusti, nastavite dan, a nekoliko sati kasnije sve krene iznova.

Kada lijek protiv glavobolje počinje da radi protiv vas

Povremena tableta nije problem. Ako vas glava zaboli jednom u dvije ned‌jelje i posegnete za analgetikom, tu nema razloga za brigu. Granica se pomjera kada tablete postanu dio rutine, isto kao jutarnja kafa ili ključevi u džepu. Tada tijelo počinje da očekuje lijek, a ne da čeka da bol prođe sam.

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Riječ je o pojavi koju stručnjaci zovu glavobolja izazvana prekomjernom upotrebom lijekova. Nastaje tiho, kroz nedelje redovnog uzimanja, i lako se pomiješa sa običnom, tvrdoglavom glavoboljom koja jednostavno ne prolazi.

Koliko dana mjesečno je već previse

Brojka koja se u praksi najčešće navodi jasna je i lako se pamti. Obični lijekovi protiv bolova, poput onih sa paracetamolom ili ibuprofenom, postaju rizični kada ih uzimate više od 15 dana u mjesecu tokom nekoliko mjeseci zaredom. Kod određenih lijekova za migrenu, granica je niža, oko 10 dana mjesečno.

Nije bitna samo jaka doza. Bitno je koliko dana u mesecu uopšte posežete za bilo kakvom tabletom protiv bolova. Neko popije po jednu tabletu skoro svaki drugi dan i iskreno misli da to nije mnogo. Sabrano na kraju mjeseca, ispadne da je granica odavno pređena.

Glava prolazi, pa se vraća: Šta to zapravo znači

Ljudi koji žive sa migrenom ovaj obrazac znaju napamet. Lijek d‌jeluje, bol nestane ili postane podnošljiv, a onda se poslije četiri, osam ili dvadeset četiri sata cijela priča ponovi. Ta pojava se zove povratna glavobolja i najlakše je prepoznati je po tome što bol počinje baš kad dejstvo tablete oslabi.

Tu većina napravi istu grešku. Umjesto da sačekaju ili se posavjetuju sa ljekarom, odmah uzmu novu dozu. Krug se zatvori. Prema pregledu objavljenom u časopisu "Lancet Neurology", istraživanje o prevenciji i liječenju glavobolje izazvane prekomjernom upotrebom lijekova ukazuje da smanjenje učestalosti uzimanja analgetika kod mnogih pacijenata vremenom smiruje same glavobolje.

Šta da uradite ako vam se glavobolje množe?

Prvo prebrojte. Uzmite kalendar i označite svaki dan u prethodnih mesec dana kada ste popili bilo koju tabletu protiv bolova. Ako se skupi više od deset ili petnaest crtica, to je jasan signal da o tome porazgovarate sa lekarom, a ne da sami mijenjate lijek. Naglo prekidanje umije da pogorša stanje, pa vam je zato potreban plan, ne panika.

Obratite pažnju i na obrasce oko sebe. Redovan san, dovoljno vode i pauze od ekrana zvuče otrcano, ali kod čestih glavobolja umiju da smanje potrebu za tabletama. Suplementi tu obično ne pomažu mnogo, koliko god reklame tvrdile suprotno, prenosi Krstarica.