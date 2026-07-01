Šta kažu stručnjaci - da li gazirana voda hirira jednako dobro kao obična voda?

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Tokom ljeta preporuka stručnjaka je da se unosi što više tečnosti kako bi organizam ostao hidriran. Najčešće preporuke su da se unosi najviše vode, međutim česta dilema kod mnogih jeste da li gazirana voda hidrira isto kao i obična voda.
Zbog osvežavajućeg ukusa mnogima je upravo ona omiljeni izbor, ali postoje i brojne nedoumice da li mjehurići mogu da utiču na hidrataciju, zube ili varenje.
Porodica
Ime za djevojčice koje donosi uspjeh: Pogledajte njegovo moćno značenje
Dobra vijest je da stručnjaci imaju prilično jasan odgovor: obična gazirana voda može biti jednako efikasan saveznik u održavanju hidratacije kao i voda iz česme, pod uslovom da ne sadrži dodat šećer, velike količine natrijuma ili druge dodatke.
Odgovor je - da.
Gazirana voda nastaje dodavanjem ugljen-dioksida običnoj vodi, ali taj proces ne umanjuje njenu sposobnost da nadoknadi tečnost koju organizam gubi tokom dana.
Dovoljan unos tečnosti posebno je važan tokom visokih temperatura, kada pojačano znojenje povećava rizik od dehidratacije. Nedostatak tečnosti može dovesti do umora, glavobolje, problema sa koncentracijom, zatvora, pregrijavanja organizma i većeg opterećenja bubrega.
Nauka i tehnologija
Majkrosoft sprema novi talas otpuštanja
Mnogim ljudima gazirana voda čak olakšava da popiju preporučenu količinu tečnosti jer im njen osvježavajući ukus više prija od obične vode.
Kako navodi Američko udruženje za srce, gazirana voda može biti dobar način da povećate dnevni unos tečnosti.
Ipak, stručnjaci savjetuju da uvijek pročitate deklaraciju proizvoda, jer pojedine gazirane vode sadrže:
Najbolji izbor je obična gazirana voda bez dodataka.
Svijet
Još jedan zemljotres: Egzotična turistička destinacija na udaru!
Ako više volite gaziranu vodu nego običnu, nema razloga da je izbjegavate. Naprotiv, ona može pomoći da lakše unesete dovoljno tečnosti tokom dana.
Najvažnije je da birate običnu gaziranu vodu bez dodatog šećera, aroma i velikih količina natrijuma, kao i da redovno pijete dovoljno tečnosti, posebno tokom ljetnih vrućina.
Na kraju, stručnjaci ističu da je najbolja voda ona koju ćete zaista piti - bilo da je gazirana ili negazirana.
(Ona)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Zdravlje
5 h0
Zdravlje
18 h0
Zdravlje
22 h0
Zdravlje
1 d0
Najnovije
15
24
15
23
15
23
15
15
15
12
Trenutno na programu