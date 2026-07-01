Šta kažu stručnjaci - da li gazirana voda hirira jednako dobro kao obična voda?

Tokom ljeta preporuka stručnjaka je da se unosi što više tečnosti kako bi organizam ostao hidriran. Najčešće preporuke su da se unosi najviše vode, međutim česta dilema kod mnogih jeste da li gazirana voda hidrira isto kao i obična voda.

Zbog osvežavajućeg ukusa mnogima je upravo ona omiljeni izbor, ali postoje i brojne nedoumice da li mjehurići mogu da utiču na hidrataciju, zube ili varenje.

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Dobra vijest je da stručnjaci imaju prilično jasan odgovor: obična gazirana voda može biti jednako efikasan saveznik u održavanju hidratacije kao i voda iz česme, pod uslovom da ne sadrži dodat šećer, velike količine natrijuma ili druge dodatke.

Da li gazirana voda zaista hidrira?

Odgovor je - da.

Gazirana voda nastaje dodavanjem ugljen-dioksida običnoj vodi, ali taj proces ne umanjuje njenu sposobnost da nadoknadi tečnost koju organizam gubi tokom dana.

Dovoljan unos tečnosti posebno je važan tokom visokih temperatura, kada pojačano znojenje povećava rizik od dehidratacije. Nedostatak tečnosti može dovesti do umora, glavobolje, problema sa koncentracijom, zatvora, pregrijavanja organizma i većeg opterećenja bubrega.

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Mnogim ljudima gazirana voda čak olakšava da popiju preporučenu količinu tečnosti jer im njen osvježavajući ukus više prija od obične vode.

Šta kažu stručnjaci?

Kako navodi Američko udruženje za srce, gazirana voda može biti dobar način da povećate dnevni unos tečnosti.

Ipak, stručnjaci savjetuju da uvijek pročitate deklaraciju proizvoda, jer pojedine gazirane vode sadrže:

velike količine natrijuma

dodat šećer

vještačke arome

dodatne kiseline

Najbolji izbor je obična gazirana voda bez dodataka.

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Šta je najbolji izbor tokom ljeta?

Ako više volite gaziranu vodu nego običnu, nema razloga da je izbjegavate. Naprotiv, ona može pomoći da lakše unesete dovoljno tečnosti tokom dana.

Najvažnije je da birate običnu gaziranu vodu bez dodatog šećera, aroma i velikih količina natrijuma, kao i da redovno pijete dovoljno tečnosti, posebno tokom ljetnih vrućina.

Na kraju, stručnjaci ističu da je najbolja voda ona koju ćete zaista piti - bilo da je gazirana ili negazirana.

(Ona)