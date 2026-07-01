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Baka Prase uplatio 10.000 evra na prolaz BiH protiv Amerikanaca na Mundijalu

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 10:33

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Бака Прасе
Foto: Youtube/BakaPrase

Fudbalska reprezentacija BiH, sastaće se od 02.00 po srednjoevropskom vremenu sa selekcijom SAD-a, u okviru šesnaestine finala Svjetskog prvenstva.

Edin Džeko i družina, iako ne ulaze u ovaj duel kao favoriti, imaće priliku da nastave pohod na mundijalu i ispišu nove stranice istorije, a upravo u to vjeruje i najpoznatiji influenser u Srbiji i regionu, Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase!

Ilić je na jednom od svojih profila na društvenim mrežama podijelio fotografiju sa Mihajlom Madićem, a uz to je okačio i tiket, na kom je uplatio čak 10.000 evra na prolaz dalje Bosne i Hercegovine.

S obzirom na to, da su bukmejkeri za to izdvojili kvotu čak 4.75, ukoliko BiH i prođu dalje, Baka će zaraditi čak 47.500 evra.

Uz to, Ilić je ostavio i poruku: "Ka*** Amere, jako - napisao je Ilić.

(telegraf)

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Tagovi :

Baka Prase

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

Bogdan Ilić

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