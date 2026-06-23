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Baka prase iznio spisak bogatstva- cifre su milionske

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 11:10

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Српски јутјубер
Foto: Youtube/ Laxy

Najpoznatiji srpski jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, ponovo je izazvao pažnju javnosti nakon što je otvoreno govorio o svom bogatstvu tokom jednog lajv prenosa.

Sve je počelo nakon što ga je jedan pratilac isprovocirao komentarom da živi pod kirijom, uprkos tvrdnjama o visokim mjesečnim prihodima, što je dovelo do žustre reakcije jutjubera.

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Komentar koji je izazvao njegov odgovor glasio je:

- Zarađuješ 700.000 evra mjesečno, baviš se kockom već tri i po godine, a nemaš ništa i živiš pod rentom.

Na to je Baka Prase odgovorio detaljnim nabrajanjem imovine i investicija, tvrdeći da posjeduje višemilionske iznose u nekretninama, automobilima i dragocjenostima.

- Gledaj ovako, imam oko 500-600.000 evra uloženih u zgradu. Onda, oko 500-600.000 evra u placu na Dedinju. Imam kola od 750.000 evra plus sve ukupno u kolima imam 1,5 miliona, ne znam, možda i jače. Imam plac od 50 ari koji je samo 150.000 evra, sat od 130.000 evra, Milenin nakit u vrijednosti od 50.000 evra i jače. Imam ušteđenog keša 300.000 evra. E da, u kolima imam više od 1,5 miliona, zaboravio sam 'Urusa' 700.000 evra - rekao je jutjuber.

Na sumnje pojedinih korisnika da preuveličava svoje bogatstvo, odgovorio je još oštrije, tvrdeći da nema razloga da ne govori istinu.

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- Buraz, što bih lagao? Da lažem rekao bih da imam uštedu 5 miliona, 10 miliona. Da, i u dragocjenostima imam 350.000 evra što sam napravio - poručio je u lajvu.

Inače, Baka Prase otkrio je nedavno svojim pratiocima da je njegov automobil marke "Porše", vrijedan čak 700.000 evra, oštećen prilikom nestručnog stavljanja zaštitnih folija.

(Telegraf.rs)

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Baka Prase

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