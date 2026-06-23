Koliko je gorivo na pumpama u BiH pojeftinilo? Evo trenutnog stanja

Prema jutrošnjim podacima sa aplikacije Federalnog ministarstva trgovine BiH koje redovno ažurira promjene cijena na benzinskim pumpama, jedan litar dizela u FBiH kreće se od 2,79 KM do 3,06 KM, dok se cijena benzina kreće od 2,69 KM do 2,99 KM.

Promjene cijene sirove nafte na svetskom tržištu obično se na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini osjete sa zakašnjenjem od nekoliko dana do nekoliko sedmica.

Ako cijena sirove nafte Brent ostane ispod 80 dolara (trenutno manje od 77 dolara) postoji prostor za blago pojeftinjenje goriva, ali na konačnu cijenu utiču i porezi, marže distributera i kurs dolara.

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Brent je pao oko 8 odsto u posljednjoj sedmici nakon smirivanja tenzija na Bliskom istoku. Tržište očekuje veću ponudu nafte, posebno zbog mogućeg povećanja izvoza iz regiona Persijskog zaliva. I dalje postoji rizik od naglih skokova ako se situacija oko Ormuskog moreuza ponovo pogorša, prenosi Kliks.