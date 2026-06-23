Mapa BiH potpuno crvena: Meteorolozi najavljuju ekstreme

Nakon nekoliko sparnih i veoma toplih dana, građane Bosne i Hercegovine očekuje još intenzivniji toplotni talas.

Prema prognozama meteorologa, kraj ove i početak naredne sedmice donose ekstremno visoke temperature koje bi lokalno mogle doseći i 42 stepena Celzijusa.

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Kako su objavili meteorolozi sa "BHMeteo.ba", period između 26. juna i 2. jula obilježiće ozbiljan talas vrućina koji bi u pojedinim krajevima mogao ugroziti i temperaturne rekorde za mjesec jun.

Prema trenutno dostupnim prognozama, najviše temperature očekuju se u dolini Neretve, posebno na području Mostara i krajnjeg juga Hercegovine, gdje bi živa u termometru mogla prelaziti 40 stepeni u hladu.

Vrlo visoke temperature moguće su i u sjevernim te sjeveroistočnim dijelovima Bosne i Hercegovine, gdje meteorolozi takođe ne isključuju dostizanje granice od 40 stepeni Celzijusa.

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"Narednih nekoliko dana u poslijepodnevnim satima i dalje su mogući lokalni i rijetki pljuskovi koji neće narušiti utisak vrelog ljeta dok se dodatno intenziviranje vrućine očekuje od petka pa nadalje uz tropske noći i dnevne temperature lokalno preko 40 stepeni", naveli su iz "BHMeteo.ba".