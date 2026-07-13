Dodik: Niko ne može da ponižava policiju, čeka se izvještaj o postupanju u Palama

Predsjednik Milorad Dodik rekao je da se o postupanju policije u ugostiteljskom objektu u Palama čeka izvještaj te da je problem što načelnik opštine Dejan Kojić to dešavanje koristi za određenu promociju.

"Žao mi je što su se momci, cure ili djeca Pala zatekli tu i što se ta situacija uopšte desila, to mi je žao. Ali da to neko koristi za ličnu ili neku drugu promociju, to već predstavlja problem, kao što to čini načelnik opštine Pale", rekao je Dodik.

Ističe da, umjesto da je učinio sve da se to smiri, on danas produbljuje problem svojom konferencijom za štampu .

"Objekat nije imao dozvole, nije bilo dozvole protivpožarne zaštite ni upotrebne dozvole.Mi ne smijemo dozvoliti da nam se desi ono što je bilo u Makedoniji, da zbog nekog koncerta za koji mladi pokažu veliki interes neispravnog objekta imamo tragediju nesagledivih razmjera. Mi smo svjesno pooštrili kontrole, nije bio ni odobren taj događaj, nije bilo ničega", rekao je Dodik te dodao da se čeka na izvještaj policije.

Istkao je da, ako bude prekoračenja i ovlaštenja, naravno da će određeni ljudi snositi sankcije.

Dodik je rekao kako se na Pale, u Istočno Sarajevo, ponovno vraćaju kriminalne grupe koje žele da preovladaju i da će upravo zbog takvih tamo biti locirane dodatne policijske snage.

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"Smatramo da zbog ponašanja takvih kriminalnih grupa jedan broj ljudi ima strah, a mi ne želimo da niko živi u strahu u Republici Srpskoj. Pozivam načelnika da se priključi takvoj jednoj akciji, a ne da folira da bi napravio neki politički poen", rekao je Dodik.

Istakao je da u svakoj ozbiljnoj opštini, načelnik treba da zna sve, kad neko napravi prekršaj.

"Moje izvinjenje svima koji su se tu zatekli, porodica mora da radi svoj posao i naprosto mislim da sve institucije to treba da rade. Vlasnik tog objekta je priznao da nema nikakve dozvole i odobrenja", rekao je Dodik.

Ponovio je da policajci rade častan posao, a niko ne smije da pobijedi policiju, ali i da policija ne smije da bije nedužne ljude, te da u ovom slučaju ne zna kako je to bilo.

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"Dobićemo izvještaj o kontrole pa ćemo dalje postupati", zaključio je Dodik.