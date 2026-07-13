Dejan je izumio prvu rakiju u spreju: Evo čemu služi

Dok većina proizvođača rakije pažnju pokušava da privuče novim etiketama ili odležavanjem u različitim vrstama buradi, destilerija Lovačka priča iz Mladenovca otišla je korak dalje.

Njen osnivač Dejan Pavlović razvio je, kako tvrdi, prvi osvježivač daha na svijetu na bazi čiste rakije, proizvod koji je izazvao veliko interesovanje upravo zbog nesvakidašnje ideje da se tradicionalno piće iskoristi na potpuno drugačiji način, prenosi Kurir.

Riječ je o proizvodu u obliku spreja, koji predstavlja spoj rakijskog destilata i osvježivača daha.

Od porodične tradicije do destilerije

Iza ovog neobičnog proizvoda stoji dugogodišnja posvećenost proizvodnji voćnih rakija.

Dejan Pavlović iz Mladenovca godinama razvija porodičnu destileriju Lovačka priča, koja je iz hobija prerasla u ozbiljnu proizvodnju nagrađivanih voćnih destilata.

Ljubav prema rakiji potiče još iz d‌jetinjstva, a iskustvo je kasnije nadogradio stručnim usavršavanjem.

Fokus na kvalitet sirovine

U destileriji ističu da posebnu pažnju posvećuju izboru voća.

Iako proizvode rakije od više vrsta voća, najveći akcenat stavljen je na šljivovicu.

"Cilj je da postanemo sinonim za vrhunske premium rakije u regionu", rekao je Pavlović.