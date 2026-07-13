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Poginuo dok je pokušao da zaustavi svoj auto

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 14:08

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Полицијско ауто
Foto: Pexel/Pixabay

Muškarac iz Mladenovca poginuo je kada ga je pregazio sopstveni automobil.

Muškarac S. Đ. (83) parkirao je automobil i izašao iz njega, kada se vozilo samo pokrenulo. Muškarac je pokušao da zaustavi automobil kako ne bi otišao dalje, ali je pao i vozilo je prešlo preko njega.

Na lice mjesta izašla je Hitna pomoć i prevezla deku u Dom zdravlja, gdje je preminuo od zadobijenih povreda.

Tijelo je poslato na obdukciju, a vozilo je upućeno na tehnički pregled.

(telegraf)

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Policija

Srbija

poginuo muškarac

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