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Pijani vozač iz BiH pokušao proći kroz saobraćajnu blokadu: Koristi lažnu rotaciju

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 09:56

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Комби аустријске полиције.
Foto: Pexels

Dvadesetšestogodišnji državljanin Bosne i Hercegovine pokušao je u subotu oko 16.40 sati automobilom proći kroz saobraćajnu blokadu postavljenu zbog održavanja triatlona u austrijskom gradu Velsu, prenosi Kronen Zajtung.

Kako bi uvjerio redare i policiju da ga propuste, na krov vozila postavio je uključeno narandžasto rotaciono upozoravajuće svjetlo, a istovremeno je vozio sa uključenim sva četiri pokazivača smjera.

Kada je stigao do blokade, gestikulacijom je pokušao dati do znanja da želi da mu se omogući prolazak. Međutim, policajci su tokom kontrole primijetili da vozač pokazuje jasne znakove alkoholisanosti.

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Muškarac je policiji objasnio da samo želi proći kroz blokadu kako bi stigao kući, ali je alkotest pokazao 1,02 promila alkohola u krvi, čime su potvrđene sumnje da je vozio pod uticajem alkohola.

Kako navodi Kronen Zajtung, protiv državljanina BiH podneseno je više prijava zbog počinjenih prekršaja.

(Avaz)

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Austrija

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Vozači

rotacija

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