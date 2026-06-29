Kozarac: Od vozača oduzeto vozilo zbog vožnje pod dejstvom alkohola

Policijski službenici Policijske stanice Kozarac oduzeli putničko motorno vozilo marke „Renault“ nakon što je kontrolom utvrđeno da upravlja vozilom prije sticanja prava na upravljanje i pod dejstvom alkohola.

Izvršenim provjerama utvrđeno je da se radi o višestrukom povratniku u činjenju težih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja sa dugom po osnovu neplaćenih novčanih kazni u iznosu od 7.650,00 KM.

Vozilo je privremeno oduzeto zbog bojazni da će isti ponoviti prekršaj, a protiv E.G. nadležnom sudu dostaviće se zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, saopšteno je iz PU Prijedor.