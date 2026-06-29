Logo

Kozarac: Od vozača oduzeto vozilo zbog vožnje pod dejstvom alkohola

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 09:39

Komentari:

0
Козарац: Од возача одузето возило због вожње под дејством алкохола
Foto: ATV

Policijski službenici Policijske stanice Kozarac oduzeli putničko motorno vozilo marke „Renault“ nakon što je kontrolom utvrđeno da upravlja vozilom prije sticanja prava na upravljanje i pod dejstvom alkohola.

Izvršenim provjerama utvrđeno je da se radi o višestrukom povratniku u činjenju težih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja sa dugom po osnovu neplaćenih novčanih kazni u iznosu od 7.650,00 KM.

Vozilo je privremeno oduzeto zbog bojazni da će isti ponoviti prekršaj, a protiv E.G. nadležnom sudu dostaviće se zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, saopšteno je iz PU Prijedor.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Policija

utvrđeno prisustvo alkohola

oduzeto vozilo

PU Prijedor

Kozarac

PS Kozarac

Komentari (0)

Više iz rubrike

Полиција Републике Српске

Hronika

Produžen pritvor osumnjičenom za nasilje u porodici

1 h

0
Полиција Републике Српске

Hronika

Tuča u Milićima: Osumnjičeni uhapšen, povrijeđeni zatražio ljekarsku pomoć

2 h

0
Рамско језеро

Hronika

Utopio se mladić na Ramskom jezeru

13 h

0

  • Najnovije

11

20

Majka i njen 18 dana star sin izvučeni iz ruševina: "To me je motivisalo da ostanem budna"

11

17

Mora vratiti novac studentima: Denis Prcić osuđen na tri godine zatvora

11

15

Lidl stiže na još jednu lokaciju u BiH

11

07

„Radije ću ovdje poginuti nego da bježim“ - svjedočanstvo Željka Lazića

10

58

Misteriozna čestica putovala 11 milijardi godina: Otkriveno odakle je došla

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima