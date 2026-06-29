Kozarac: Od vozača oduzeto vozilo zbog vožnje pod dejstvom alkohola

Autor:ATV redakcija
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Policijski službenici Policijske stanice Kozarac oduzeli putničko motorno vozilo marke „Renault“ nakon što je kontrolom utvrđeno da upravlja vozilom prije sticanja prava na upravljanje i pod dejstvom alkohola.
Izvršenim provjerama utvrđeno je da se radi o višestrukom povratniku u činjenju težih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja sa dugom po osnovu neplaćenih novčanih kazni u iznosu od 7.650,00 KM.
Vozilo je privremeno oduzeto zbog bojazni da će isti ponoviti prekršaj, a protiv E.G. nadležnom sudu dostaviće se zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, saopšteno je iz PU Prijedor.
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