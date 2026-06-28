Utopio se mladić na Ramskom jezeru

Na području Šćita, u opštini Prozor-Rama, dogodila se tragedija u kojoj je, prema nezvaničnim informacijama, život izgubio 27-godišnji muškarac s područja Viteza.

Kako prenosi portal Rama-Prozor.info, do utapanja je došlo na području Šćita, nakon čega su odmah obaviještene nadležne službe. Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici i ekipa Hitne pomoći.

Radnici Policijske postaje izašli su na teren, a u toku je policijski uviđaj kojim će biti utvrđene sve okolnosti ove tragedije. Nadležne službe trebale bi utvrditi i tačan uzrok nesreće.

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Za sada nema zvanične potvrde svih detalja, pa se očekuje da će više informacija biti poznato nakon završetka uviđaja i službenog oglašavanja nadležnih institucija.

Ova tragedija još jednom podsjeća na potreban oprez tokom boravka uz vodu, posebno u ljetnim danima kada veliki broj građana osvježenje traži na jezerima, rijekama i kupalištima.