Muškarac se utopio u Savi

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U rijeci Savi u Orašju u subotu se utopio muškarac, izvijestila je Federalna uprava civilne zaštite.
Kako se navodi, u subotu, 27. juna, Policijska stanica Orašje zaprimila je dojavu da je na rijeci Savi oko 18.30 sati došlo do utapanja muške osobe.
Na intervenciju su izašli službenici PS Orašje, Odjel za istrage MUP-a Posavskog kantona, te tehničar s dežurnim tužiocem Kantonalnog tužilaštva u Orašju.
U potragu su s plovilom bili uključeni i službenici Jedinice specijalne policije kantonalnog MUP-a koji nisu uspjeli pronaći nestalog.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
1 h0
Hronika
3 h0
Hronika
22 h0
Hronika
1 d0
Najnovije
16
42
16
32
16
24
16
19
16
18
Trenutno na programu