Muškarac se utopio u Savi

U rijeci Savi u Orašju u subotu se utopio muškarac, izvijestila je Federalna uprava civilne zaštite.

Kako se navodi, u subotu, 27. juna, Policijska stanica Orašje zaprimila je dojavu da je na rijeci Savi oko 18.30 sati došlo do utapanja muške osobe.

Na intervenciju su izašli službenici PS Orašje, Od‌jel za istrage MUP-a Posavskog kantona, te tehničar s dežurnim tužiocem Kantonalnog tužilaštva u Orašju.

U potragu su s plovilom bili uključeni i službenici Jedinice specijalne policije kantonalnog MUP-a koji nisu uspjeli pronaći nestalog.