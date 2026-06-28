Logo

Zbog toplotnog talasa još 1.000 mrtvih u Francuskoj

Autor:

ATV redakcija
28.06.2026 14:14

Komentari:

0
Француска врућине
Foto: Tanjug/AP Photo/Aurelien Morissard

Francuska je zabilježila dodatnih 1.000 smrtnih slučajeva tokom jakog toplotnog talasa koji je zahvatio Evropu, saopštila je danas njena agencija za javno zdravlje, upozoravajući da je stvarni broj žrtava vjerovatno veći.

Francuska nacionalna agencija za javno zdravlje Sante Publik, koja je detaljno opisala preliminarni broj dodatnih smrtnih slučajeva, saopštila je da je većina smrtnih slučajeva zabilježena kod starijih osoba i da očekuje da će stopa smrtnosti porasti kako budu bile dostupne informacije o smrtnim slučajevima u ustanovama za negu i domovima.

Evropljani su izdržali teške uslove tokom toplotnog talasa povezanog sa desetinama smrtnih slučajeva. Talas je oborio toplotne rekorde, poremetio proizvodnju energije i oštetio infrastrukturu.

Naučnici su rekli da je toplotni talas, koji je počeo 20. juna, bio najgori ikada zabilježen u Evropi, gdje se klima menja brže od globalnog proseka.

Ekstremne temperature se smiruju u Francuskoj

Toplotni talas se kreće ka istoku. Ali dok je francuska meteorološka agencija saopštila da je ekstremna vrućina popustila u većem dijelu zemlje, neka područja na sjeveroistoku su i dalje pod upozorenjem na toplotni talas.

Ministarka zdravlja Stefani Rist rekla je za „La Tribjun“ da bi uticaj toplotnog talasa mogao da traje i do 10 dana nakon što se vrijeme smiri, piše Rina.

260627039.jpg

Svijet

Haos je u Francuskoj: Kupci se tuku za ventilatore, Parižani na prozorima prže jaja

„Epizoda nije završena“, rekla je za BFM.

Većina smrtnih slučajeva bila je među ljudima starijim od 65 godina, iako su zdravstveni efekti ekstremne vrućine pogodili sve kategorije stanovništva, navodi Sante Publike.

(indeks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Francuska

toplotni talas

Komentari (0)

Više iz rubrike

Срушио се авион у Француској: Страхује се да има доста жртава

Svijet

Srušio se avion u Francuskoj: Strahuje se da ima dosta žrtava

3 h

0
Мистериозна порука из Ирана: У наредним данима стиже напредно оружје из "пријатељских земаља"

Svijet

Misteriozna poruka iz Irana: U narednim danima stiže napredno oružje iz "prijateljskih zemalja"

3 h

1
Чудо у Венецуели: Четири дана послије разорних земљотреса дјечак спасен из рушевина

Svijet

Čudo u Venecueli: Četiri dana poslije razornih zemljotresa dječak spasen iz ruševina

3 h

0
Послије врућина стигло невријеме: Гром убио једно особу, друга повријеђена

Svijet

Poslije vrućina stiglo nevrijeme: Grom ubio jedno osobu, druga povrijeđena

4 h

0

  • Najnovije

16

42

Primirje se raspada, stigla poruka iz Teherana

16

32

Dodik: Vidovdan - dan kada se s posebnim poštovanjem prisjećamo naše slavne istorije

16

24

Cvijanović: Srećan Vidovdan svim Srbima, ma gdje živjeli!

16

19

Dodik i Cvijanovićeva sa Patrijarhom Porfirijem u Ravanici, poklonili se moštima Cara Lazara

16

18

Slabiji zemljotres pogodio Zadar

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima