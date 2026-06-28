Zbog toplotnog talasa još 1.000 mrtvih u Francuskoj

Francuska je zabilježila dodatnih 1.000 smrtnih slučajeva tokom jakog toplotnog talasa koji je zahvatio Evropu, saopštila je danas njena agencija za javno zdravlje, upozoravajući da je stvarni broj žrtava vjerovatno veći.

Francuska nacionalna agencija za javno zdravlje Sante Publik, koja je detaljno opisala preliminarni broj dodatnih smrtnih slučajeva, saopštila je da je većina smrtnih slučajeva zabilježena kod starijih osoba i da očekuje da će stopa smrtnosti porasti kako budu bile dostupne informacije o smrtnim slučajevima u ustanovama za negu i domovima.

Evropljani su izdržali teške uslove tokom toplotnog talasa povezanog sa desetinama smrtnih slučajeva. Talas je oborio toplotne rekorde, poremetio proizvodnju energije i oštetio infrastrukturu.

Naučnici su rekli da je toplotni talas, koji je počeo 20. juna, bio najgori ikada zabilježen u Evropi, gdje se klima menja brže od globalnog proseka.

Ekstremne temperature se smiruju u Francuskoj

Toplotni talas se kreće ka istoku. Ali dok je francuska meteorološka agencija saopštila da je ekstremna vrućina popustila u većem dijelu zemlje, neka područja na sjeveroistoku su i dalje pod upozorenjem na toplotni talas.

Ministarka zdravlja Stefani Rist rekla je za „La Tribjun“ da bi uticaj toplotnog talasa mogao da traje i do 10 dana nakon što se vrijeme smiri, piše Rina.

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„Epizoda nije završena“, rekla je za BFM.

Većina smrtnih slučajeva bila je među ljudima starijim od 65 godina, iako su zdravstveni efekti ekstremne vrućine pogodili sve kategorije stanovništva, navodi Sante Publike.

(indeks)