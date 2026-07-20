Tanja Fajon ostala bez evropskih jasli

Autor:ATV redakcija
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Tanja Fajon neće biti imenovana na poziciju specijalne predstavnice EU za afričku regiju Sahel. Iako je posao bio završen, visoki predstavnik EU za spoljnu i bezbjednosnu politiku Kaja Kalas obavijestila je bivšu ministarku spoljnih poslova Slovenije da je povukla njenu nominaciju.
Rezultat je ovo pritisaka nove vlade Slovenije predvođene Janezom Janšom i Evropske narodne stranke koja pripada većini u slovenačkom parlamentu.
Fajon za sebe kaže da je stručna i da to treba da bude uslov za njen novi posao, a za sve krivi novu politiku Slovenije. Poručuje da EU treba da se odupre političkim pritiscima pojedinačnih nacionalnih vlada.
"Prije svega, lična diskreditacija predstavnika slovenačkog političkog rukovodstva u prijestolnicama EU koju sam doživjela je neprihvatljiva", dodala je.
Nezvanično, Kalas je odabrala novog kandidata. Riječ je i Brigite Nigor Markusen iz Danske.
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