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Tanja Fajon ostala bez evropskih jasli

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 15:08

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Тања Фајон остала без европских јасли

Tanja Fajon neće biti imenovana na poziciju specijalne predstavnice EU za afričku regiju Sahel. Iako je posao bio završen, visoki predstavnik EU za spoljnu i bezbjednosnu politiku Kaja Kalas obavijestila je bivšu ministarku spoljnih poslova Slovenije da je povukla njenu nominaciju.

Rezultat je ovo pritisaka nove vlade Slovenije predvođene Janezom Janšom i Evropske narodne stranke koja pripada većini u slovenačkom parlamentu.

Fajon za sebe kaže da je stručna i da to treba da bude uslov za njen novi posao, a za sve krivi novu politiku Slovenije. Poručuje da EU treba da se odupre političkim pritiscima pojedinačnih nacionalnih vlada.

"Prije svega, lična diskreditacija predstavnika slovenačkog političkog rukovodstva u prijestolnicama EU koju sam doživjela je neprihvatljiva", dodala je.

Nezvanično, Kalas je odabrala novog kandidata. Riječ je i Brigite Nigor Markusen iz Danske.

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Tagovi :

Tanja Fajon

Slovenija

Kaja Kalas

Komentari (1)

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