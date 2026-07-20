Više od 80 ljudi povrijeđeno tokom proslave pobjede na Mundijalu

Više od 80 ljudi je povrijeđeno tokom proslave pobjede na Svjetskom prvenstvu u fudbalu u Španiji, javila je španska agencija EFE.

Policija je privela najmanje 12 ljudi, od kojih sedam u Madridu. Osim toga, dvije osobe su poginule, uključujući 13-godišnjeg tinejdžera.

Finalna utakmica prvenstva između reprezentacija Argentine i Španije odigrana je juče u Ist Raderfordu, u Nju Džerziju u SAD, osam kilometara zapadno od Njujorka.

Španci su pobijedili rezultatom 1:0 nakon produžetaka.

Reprezentacija Španije je 2010. godine prvi put u istoriji postala svjetski prvak u fudbalu. Osvojila je Svjetsko prvenstvo u Južnoafričkoj Republici pobjedivši u finalu Holandiju rezultatom 1:0, prenosi Srna