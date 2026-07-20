Više od 80 ljudi povrijeđeno tokom proslave pobjede na Mundijalu

Autor:ATV redakcija
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Više od 80 ljudi je povrijeđeno tokom proslave pobjede na Svjetskom prvenstvu u fudbalu u Španiji, javila je španska agencija EFE.
Policija je privela najmanje 12 ljudi, od kojih sedam u Madridu. Osim toga, dvije osobe su poginule, uključujući 13-godišnjeg tinejdžera.
Finalna utakmica prvenstva između reprezentacija Argentine i Španije odigrana je juče u Ist Raderfordu, u Nju Džerziju u SAD, osam kilometara zapadno od Njujorka.
Španci su pobijedili rezultatom 1:0 nakon produžetaka.
Reprezentacija Španije je 2010. godine prvi put u istoriji postala svjetski prvak u fudbalu. Osvojila je Svjetsko prvenstvo u Južnoafričkoj Republici pobjedivši u finalu Holandiju rezultatom 1:0, prenosi Srna
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