Ovo niko nije očekivao: Đoković fanovima otkrio pol bebe

Autor:ATV redakcija
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Na ovogodišnjem Vimbldonu srpski as Novak Đoković dobio je neobičan zadatak. Budući roditelji zamolili su srpskog tenisera da upravo on otkrije pol njihove bebe.
Srpski as je osmijehom prihvatio njihov neobičan zahtjev iako ih je prvobitno upitao jesu li sigurni da žele da baš on bude dio tako važnog porodičnog trenutka.
Kada su potvrdili svoju želju, Đoković je otvorio kovertu s rezultatom i navijačima otkrio da budući roditelji očekuju djevojčicu.
Uslijedilo je oduševljenje prisutnih, zagrljaji i slavlje budućih roditelja, dok je Đoković iskreno dijelio njihovu radost.
Jedan jedini, neonovljivi! pic.twitter.com/9Xh4dEszZi— Miloš Bajović (@S_T_E_K) July 18, 2026
Videosnimak ovog emotivnog trenutka ubrzo se proširio društvenim mrežama i izazvao brojne pozitivne reakcije, posebno pohvale na račun srpskog asa kako je ostao pristupačan i spreman da obraduje svoje navijače.
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