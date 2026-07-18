Logo

Nekadašnji italijanski teniser: Siner pati

Autor:

ATV redakcija
18.07.2026 17:58

Komentari:

0
Некадашњи италијански тенисер: Синер пати
Foto: Tanjug / AP / Kirsty Wigglesworth

Janik Siner je poslije velikog razočaranja na Rolan Garosu pokazao zašto je prvi teniser svijeta nakon što je odbranio titulu na Vimbldonu.

O tome je govorio Paolo Lorenci, nekada 33. teniser sveta, danas direktor Mastersa u Rimu i teniski konsultant.

"Mislim da je broj jedan prije svega zbog načina na koji se nosi sa teškim trenucima", rekao je Lorenci.

On je istakao da Siner uspijeva da sakrije probleme čak i kada se tokom meča nađe pod pritiskom.

"U svakom meču uvijek postoji trenutak u kom protivnik može da pobedi ili barem da vas dovede u tešku poziciju, jer je nemoguće održati taj nivo dva ili tri seta. On se sa problemima nosi isto kada izgubi turnir kao i tokom samog meča", dodao je.

Lorenci smatra da je najveća Sinerova snaga upravo to što ne dozvoljava protivnicima da vide kroz šta prolazi.

свињетина

Zdravlje

Šta se može desiti ako pojedemo meso svinje zaražene afričkom kugom?

"Nikada nemate utisak da prolazi kroz težak period. U realnosti, on pati, ali to ne pokazuje pred rivalima", poručio je Lorenci.

Zato je, kako kaže, odgovor poslije Rolan Garosa bio najbolja moguća poruka konkurenciji.

Пеп Гвардиола-16032026

Fudbal

Predomislio se: Gvardiola trebao da bude novi selektor Engleske

"Još jednom je odgovorio rivalima koji su mislili da prolazi kroz krizu", zaključio je Lorenci.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Janik Siner

teniser

tenis

Paolo Lorenci

Komentari (0)

Više iz rubrike

Редитељ Мајк Тајсон, лијево, и Новак Ђоковић присуствују премијери документарног филма **„Новак Ђоковић: Вук у зими“** у Музеју модерне умјетности у Њујорку, у четвртак, 16. јула 2026. године.

Tenis

Svjetska elita na premijeri dokumentarca o Đokoviću

1 d

0
Јаник Синер из Италије слави освајање поена против Александра Зверева из Њемачке у финалу мушког сингла на тениском турниру Вимблдон у Лондону, у недјељу, 12. јула 2026. године.

Tenis

Janik Siner četvrti put pao vozački ispit

3 d

0
Појавиле се прве фотографије Новака Ђоковића послије операције

Tenis

Pojavile se prve fotografije Novaka Đokovića poslije operacije

4 d

0
Новак Ђоковић из Србије реагује током меча четвртфинала мушког сингла против Феликса Оже-Алиасима из Канаде на Вимблдону у тенису у Лондону, у уторак, 7. јула 2026. године.

Tenis

Stigao je prvi trejler dokumentarnog filma o Đokoviću

4 d

0

  • Najnovije

19

58

Izdata upozorenja za više od 100 milion ljudi

19

52

Pronađen mrtav pripadnik MUP-a Srbije

19

47

Motorijada u Laktašima okupila veliki broj dvotačkaša

19

37

Otkazani treninzi Španije i Argentine pred finale, evo i zašto

19

25

Turisti preplavili Trebinje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima