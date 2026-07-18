Nekadašnji italijanski teniser: Siner pati

Janik Siner je poslije velikog razočaranja na Rolan Garosu pokazao zašto je prvi teniser svijeta nakon što je odbranio titulu na Vimbldonu.

O tome je govorio Paolo Lorenci, nekada 33. teniser sveta, danas direktor Mastersa u Rimu i teniski konsultant.

"Mislim da je broj jedan prije svega zbog načina na koji se nosi sa teškim trenucima", rekao je Lorenci.

On je istakao da Siner uspijeva da sakrije probleme čak i kada se tokom meča nađe pod pritiskom.

"U svakom meču uvijek postoji trenutak u kom protivnik može da pobedi ili barem da vas dovede u tešku poziciju, jer je nemoguće održati taj nivo dva ili tri seta. On se sa problemima nosi isto kada izgubi turnir kao i tokom samog meča", dodao je.

Lorenci smatra da je najveća Sinerova snaga upravo to što ne dozvoljava protivnicima da vide kroz šta prolazi.

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"Nikada nemate utisak da prolazi kroz težak period. U realnosti, on pati, ali to ne pokazuje pred rivalima", poručio je Lorenci.

Zato je, kako kaže, odgovor poslije Rolan Garosa bio najbolja moguća poruka konkurenciji.

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"Još jednom je odgovorio rivalima koji su mislili da prolazi kroz krizu", zaključio je Lorenci.