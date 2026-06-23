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Danas je Sveti Timotej Bruski, a ovu molitvu obavezno izgovorite

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 06:36

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Данас је Свети Тимотеј Бруски, а ову молитву обавезно изговорите
Foto: ATV

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas slave Svetog sveštenomučenika Timoteja Bruskog.

Zbog velike duševne čistote, Bog mu je dao dar čudotvorstva, tako da je oslobađao ljude bolesti i drugih muka. Iscijelio je cara Arita od smrtonosne bolesti, iscijeli tako i jednu caricu, čak ju je i obratio od tame idolopoklonstva ka svjetlosti istine Hrista Boga.

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U vrijeme gonjenja hrišćana pod carem Julijanom Odstupnikom, episkop Timotej nije htio da se odrekne Hrista, pa je osuđen i bačen u tamnicu. U tamnici su ga posjećivali vjernici, da bi čuli mudru pouku svog arhipastira.

Saznavši za to, opaki car Julijan zaprijeti mu da više ne podučava narod o imenu Isusovom, a kada se Sveti Timotej ogluši o njegove prijetnje, naredi da ga ubiju u tamnici. Dušu svoju predade Gospodu 362. godine, a njegove mošti su mu čudotvorne.

Tropar:

"Bio si nasljednik Apostola prestolom i zajedničar duhom, bogonadahnuto djelo si našao u viđenju duhovnog uzrastanja: Zbog toga si uzdizao riječ istine i radi vjere si do krvi postradao, sveštenomučeniče Timoteju: Moli Hrista Boga da spase duše naše."

(Informer)

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