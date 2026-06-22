Vjeruje se da pomaže bolesnima i nevoljnima: Ovako se molimo Svetom Timoteju Bruskom

Srpska pravoslavna crkva sutra obilježava Svetog sveštenomučenika Timoteja Bruskog, episkopa poznatog po dubokoj vjeri, duhovnoj mudrosti i brojnim čudima koja mu se pripisuju. Vjernici ga poštuju kao zaštitnika onih koji prolaze kroz teška životna iskušenja, bolesti i duševne patnje.

Prema crkvenom predanju, Sveti Timotej bio je čovjek izuzetne čistote i pobožnosti, zbog čega mu je, kako se vjeruje, Bog podario dar isceljenja i čudotvorstva. Mnogi su mu se obraćali za pomoć, a među njima su bili i ljudi visokog položaja.

Predanje kaže da je iscjelio cara Arita od teške bolesti, kao i jednu caricu koju je, osim telesnog ozdravljenja, priveo hrišćanskoj vjeri i odvratio od idolopoklonstva.

Nije htio da se odrekne Hrista ni po cijenu života

Sveti Timotej živio je u vrijeme cara Julijana Odstupnika, poznatog po progonu hrišćana. Kao episkop, nije želio da se odrekne svoje vjere niti da prestane da propoveda Jevanđelje, zbog čega je uhapšen i bačen u tamnicu.

Ni zatvor ga nije sprečio da okuplja vernike. Ljudi su dolazili da ga slušaju, traže savjet i utjehu, a njegove riječi mnogima su davale snagu da istraju u vjeri.

Kada je car saznao da Timotej i iz tamnice nastavlja da poučava narod o Hristu, naredio mu je da prestane. Svetitelj nije poslušao pretnje, pa je osuđen na smrt.

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Mučenički je postradao 362. godine, a njegova duša, prema crkvenom predanju, preselila se Gospodu. Vjeruje se da su njegove mošti čudotvorne i da i danas pomažu onima koji mu se iskreno mole.

Molitva Svetom Timoteju Bruskom

"O sveti sveštenomučeniče Timoteje, vjerni slugo Hristov i hrabri ispovedniče vjere, pogledaj na nas grešne i nedostojne koji ti se sa vjerom obraćamo. Umoli Gospoda da nam podari zdravlje duše i tijela, mir u domu, snagu u iskušenjima i mudrost da hodimo putem istine. Neka nas tvoj primjer nepokolebljive vjere učvrsti u ljubavi prema Bogu i bližnjima. Moli Hrista Boga da spase duše naše. Amin."

Tropar Svetom sveštenomučeniku Timoteju Bruskom glasi:

"Bio si nasljednik Apostola prestolom i zajedničar duhom, bogonadahnuto djelo si našao u viđenju duhovnog uzrastanja. Zbog toga si uzdizao riječ istine i radi vjere si do krvi postradao, sveštenomučeniče Timoteju. Moli Hrista Boga da spase duše naše."

(telegraf)