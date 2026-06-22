Protivgradna preventiva uveliko dejstvuje: Najavljene nepogode sve bliže

Zbog nevremena koje se očekuje danas i sutra izdata su upozorenja, a Protivgradna preventiva uveliko dejstvuje na području Republike Srpske.

Za danas je izdat žuti meteoalarm zbog nevremena na prostoru čitave Republike Srpske. Uporedo je aktivno i upozorenje zbog visokih temperatura.

"Danas je situacija, kao i sutra, dosta nestabilna. Mi smo oko 15 i 50 časova počeli dejstva u Podrinju, na području opština koje gravitiraju uz granicu sa Srbijom, a od 13 i 30 počeli smo i dejstva nad Lijevče poljem na opštinama koje gravitiraju od rijeke Save prema Banjaluci", kaže za ATV Tihomir Dejanović, direktor Protivgradne preventive Republike Srpske.

Do trenutka razgovora, ispaljeno je 35 protivgradnih raketa, a dejstva i dalje traju.

Projekcije kretanja nevremena u 15:58

"Trajaće čitav dan dok traje dnevno zagrijavanje atmosfere. Sutra su najavljene nepogode, prodori sa sjevere vlažnog vazduha što će dodatno donijeti nestabilnosti, ali mi smo spremni. Nezahvalno je prognozirati kako će se odraziti na terenu pošto se radi o lokalnim razvojima", kaže Dejanović.

Prateći kretanje nevremena, posljednja stanica su Laktaši i kreće prema Čelincu. Riječ je o dijelu olujnog nevremena koje se spustilo iz Hrvatske preko Srpca i Laktaša prema Čelincu.

RHMZ: Na istoku i jugu moguće lokalne nepogode

RHMZ kaže da nas danas očekuje vrlo toplo, sparno, a popodne i nestabilno vrijeme uz lokalne pljuskove sa grmljavinom.

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Pljuskovi će biti jači na istoku i jugu gde su ponegde moguće i lokalne nepogode uz jače padavine i pojavu grada.

Sutra se nastavlja uticaj grebena sa jugozapada uz priliv toplog vazduha.

"Pretežno sunčano i vrlo toplo. Na istoku i jugu promjenljivo oblačno uz povremenu slabu kišu ili lokalne pljuskove od sredine dana. Tokom popodneva kratkotrajni pljuskovi su mogući i ponegde na jugozapadu. U većini predjela ostaje suvo", saopšteno je iz RHMZ.