Savez sindikata poslodavcima: Sačuvati zdravlje radnika na visokim temperaturama

Savez sindikata Republike Srpske poziva poslodavce u Srpskoj, čiji radnici rade na otvorenom, da u narednim danima kada je najavljena izrazito visoka temperatura, preduzmu adekvatne mjere zaštite i sačuvaju zdravlje radnika.

Iz Saveza sindikata apeluju na poslodavce da, prije svega, obezbijede dovoljne količine pitke vode, češće pauze za odmor u rashlađenim ili zasjenjenim prostorijama, te preraspodijele radno vrijeme da radnici ne bi radili u najtoplijem dijelu dana.

Napominju da su najugroženiji radnici koji rade na otvorenom i to građevinski i radnici u komunalnim d‌jelatnostima, šumarstvu, poljoprivredi i saobraćaju, kao i radnici koji rade u zatvorenim prostorijama bez adekvatne ventilacije i rashladnih sistema.

Iz Saveza sindikata najavljuju da će inicirati donošenje zakonskih i podzakonskih akata koji uređuju pitanje rada na izrazito visokoj temperaturi u Srpskoj, o čemu će početkom jula razgovarati sa predstavnicima relevantnih institucija s ciljem donošenja konkretnog zakonskog rješenja.

"Svake godine u periodu visokih temperatura, ukazujemo na činjenicu da je u Republici Srpskoj neophodno sistemski urediti ovo pitanje da bi bile spriječene zdravstvene posljedice i povrede na radu", podsjećaju iz Saveza sindikata, prenosi Srna.