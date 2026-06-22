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Savez sindikata poslodavcima: Sačuvati zdravlje radnika na visokim temperaturama

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 15:15

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Савез синдиката послодавцима: Сачувати здравље радника на високим температурама
Foto: Pixabay

Savez sindikata Republike Srpske poziva poslodavce u Srpskoj, čiji radnici rade na otvorenom, da u narednim danima kada je najavljena izrazito visoka temperatura, preduzmu adekvatne mjere zaštite i sačuvaju zdravlje radnika.

Iz Saveza sindikata apeluju na poslodavce da, prije svega, obezbijede dovoljne količine pitke vode, češće pauze za odmor u rashlađenim ili zasjenjenim prostorijama, te preraspodijele radno vrijeme da radnici ne bi radili u najtoplijem dijelu dana.

Napominju da su najugroženiji radnici koji rade na otvorenom i to građevinski i radnici u komunalnim d‌jelatnostima, šumarstvu, poljoprivredi i saobraćaju, kao i radnici koji rade u zatvorenim prostorijama bez adekvatne ventilacije i rashladnih sistema.

Iz Saveza sindikata najavljuju da će inicirati donošenje zakonskih i podzakonskih akata koji uređuju pitanje rada na izrazito visokoj temperaturi u Srpskoj, o čemu će početkom jula razgovarati sa predstavnicima relevantnih institucija s ciljem donošenja konkretnog zakonskog rješenja.

"Svake godine u periodu visokih temperatura, ukazujemo na činjenicu da je u Republici Srpskoj neophodno sistemski urediti ovo pitanje da bi bile spriječene zdravstvene posljedice i povrede na radu", podsjećaju iz Saveza sindikata, prenosi Srna.

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