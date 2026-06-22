Amidžić potvrdio: Jedna olakšica građanima raste sa 30 na 45 hiljada KM

UO Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio je danas nekoliko odluka koje se odnose na olakšice prema građanima, a jedna od njih sa 30 raste na 45 hiljada KM.

Ministar finansija u Savjetu ministara BiH Srđan Amidžić istakao je da je, osim Pravilnika o povratu PDV-a na prvu nekretninu, usvojena i odluka koja se odnosi na oslobađanje lica s invaliditetom od uvoznih dažbina.

"Mi smo usvojili odluku kada je u pitanju iznos za oslobađanja lica sa invaliditetom od uvoznih dažbina. Do sada je bilo 30 hiljada. Mi smo se dogovorili da taj iznos povećamo za 50 procenata, da to bude 45 hiljada konvertibilnih maraka", rekao je iznos.

Republika Srpska Amidžić: Istrajali smo do kraja - građani će lakše do prve nekretnine

Ono što je takođe bitno u ovoj odluci, pojasnio je Amidžić, jeste da će se taj iznos mijenjati jednom godišnje prateći inflaciju.

"Isto tako smo se dogovorili da se taj iznos od 45.000 maraka automatski koriguje, ili usklađuje, za izns inflacije jednom godišnje. Ne da donesemo sad odluku pa da lica sa invaliditetom moraju da čekaju ne znam koji period da bi se taj iznos od 45.000 povećao. Taj će se iznos povećavati jednom godišnje i on će se korigovati za iznos inflacije", rekao je Amidžić i dodao:

"Tako da smo izašli u susret kad su u pitanju lica sa invaliditetom i žao mi je što ranije nije usvojena ova odluka, ali uspjeli smo danas i vjerujem da ćemo na takav način olakšati onim licima na koja se ova odluka odnosi".

Usvojen Pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu

Kao što je ATV ranije pisao Upravni odbor UIO je usvojio, na današnjoj sjednici u Banjaluci, Pravilnik o primjeni Zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine.

Društvo Oglasilo se Ministarstvo rada zbog visokih temperatura: Apelujemo...

Zakon o dopunama Zakona o porezu na dodatnu vrijednost BiH kojim je predviđen povrat PDV-a svim punoljetnim građanima BiH za kupovinu prve nekretnine usvojen je u aprilu prošle godine.

"Ono što smo naumili da završimo, završili smo. Drago nam je da smo kroz istrajavanje došli u situaciju da je danas usvojen Pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu", rekao je Amidžić nakon sjednice.

Amidžić je istakao da će ovo rješenje omogućiti svim stanovnicima Republike Srpske i Federacije BiH da znatno lakše riješe svoje stambeno pitanje.

"Ovo je veoma bitno da ljudi mogu da dođu na lakši način do prve nekretnine, jer su cijene stvarno otišle gore", poručio je Amidžić.