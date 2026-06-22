Obratite pažnju na vozača BMW-a : Prevara na auto-putevima u BiH i Hrvatskoj

Brojni vozači na društvenim mrežama posljednjih dana upozoravaju na navodnu prevaru koja se, prema njihovim tvrdnjama, događa na dionicama auto-puta kroz BiH, ali i u susjednoj Hrvatskoj.

Prema svjedočenjima koja su podijeljena u javnosti, nepoznati muškarac u BMW-u X5 sa bh. registarskim oznakama navodno zaustavlja vozače tvrdeći da su mu tokom vožnje oštetili retrovizor.

Građani navode da nakon toga pokušava nagovoriti vozače da se "dogovore" na licu mjesta i nadoknade navodnu štetu bez uključivanja policije, piše "Crna Hronika".

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Jedna vozačica ispričala je da je incident doživjela na relaciji između Modriče i Doboja.

"Čovjek je stajao pored puta i čekao da vozila prolaze. Nakon što smo čuli udarac, tvrdio je da smo mu oštetili retrovizor i insistirao da ga pratimo do benzinske pumpe kako bismo se dogovorili. Srećom, drugi vozač mi je savjetovao da ga ne pratim jer na mom vozilu nije bilo nikakvih tragova oštećenja", navela je ona.

Slična iskustva podijelili su i drugi vozači, koji tvrde da se ista osoba ranije pojavljivala na autoputu između Županje i Babine Grede u Hrvatskoj.

Jedan od njih navodi da je muškarac tokom preticanja namjerno skretao prema njegovom vozilu, nakon čega je uslijedio udarac nepoznatog predmeta.

"Odmah je počeo tvrditi da sam mu razbio retrovizor i predlagao da se dogovorimo bez policije. Kada sam rekao da ću pozvati policiju jer vozim rent-a-kar, odjednom je promijenio priču i rekao da je možda samo ispalo staklo retrovizora", tvrdi vozač.

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Pojedini građani navode da su se slične situacije događale i na autoputu između Sarajeva i Zenice, gdje su ih nepoznate osobe navodno pokušavale prisiliti da se zaustave blicanjem, naglim približavanjem vozilu i optužbama za izazivanje saobraćajne nezgode.

Jedna vozačica tvrdi da je nakon takvog incidenta, zbog straha i šoka, pristala na novčanu nagodbu, dok je kasnije slučaj prijavila policiji.

Iako za sada nema zvaničnih informacija nadležnih institucija o ovim navodima, građani pozivaju vozače na dodatni oprez tokom putovanja.

U slučaju sumnjive situacije ili pokušaja iznude, stručnjaci savjetuju da se ne pristaje na nagodbe na licu mjesta, već da se odmah pozove policija i sačeka dolazak službenih osoba kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.