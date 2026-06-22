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Inspektorat Srpske uputio apel poslodavcima

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 11:23

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радници страни домаћи грађевинци
Foto: ATV

Inspektorat Republike Srpske apeluje na poslodavce da iskoriste mogućnost preraspodjele radnog vremena i na taj način zaštite radnike koji rade na otvorenom izloženi suncu i visokoj temperaturi.

"Rad na otvorenom na visokim temperaturama može dovesti do pada koncentracije, čime se povećava rizik od povređivanja radnika, apelujemo na poslodavce da iskoriste mogućnost preraspodjele radnog vremena", navode iz Inspektorata.

Kako je pojašnjeno, poslodavac može organizovati rad u fazama, u jutarnjim i večernjim časovima i primijeniti niz organizacionih mjera kako ne bi došlo do obolijevanja zaposlenih.

"Mjere kao što su rotacija poslova, izbjegavanje rada u najtoplijem dijelu dana, od 11.00 do 15 časova, češće pauze uz obezbeđivanje velikih količina tečnosti, organizovanje rada u smjenama ili uvođenje dodatne radne snage kod ekstremnih uslova i slično, značajno doprinose smanjenju rizika", navodi se u saopštenju.

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U Inspektoratu navode da bezbjedno radno mjesto treba da bude prioritet poslodavaca i radnika, te naglašavaju da dobra zaštita na radu povećava produktivnost, a samim ti i konkurentnost poslodavca, te doprinosi ostvarivanju poslovnih planova i ciljeva.

"Život, zdravlje i očuvanje radnih sposobnosti radnika, vrijednosti su od posebnog interesa koje direktno utiču na privredni razvoj cijelog društva. Neophodno je kontinuirano raditi na prepoznavanju i sprečavanju rizika koji se mogu javiti na radu", ističu u Inspektoratu Republike Srpske.

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