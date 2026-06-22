Veliko interesovanje potrošača za program lojalnosti ''Uz Nektar uvijek na dobitku 2026“

Program lojalnosti "Uz Nektar uvijek na dobitku 2026“, koji realizuje Banjalučka pivara, bilježi odličan odziv potrošača širom Bosne i Hercegovine.

Od početka programa raste broj učesnika koji prikupljaju bodove i ostvaruju pravo na atraktivne nagrade iz Nektar kataloga.

Program traje do 31. augusta 2026. godine i omogućava potrošačima da jednostavno prikupljaju bodove unosom kodova koji se nalaze ispod čepova promotivnih boca Nektar piva. Svaki uneseni kod donosi jedan bod, a prikupljeni bodovi mogu se zamijeniti za različite nagrade.

"Veoma smo zadovoljni odzivom potrošača i interesovanjem koje naš program bilježi od samog početka. Posebno nas raduje činjenica da veliki broj učesnika aktivno prikuplja bodove i preuzima nagrade. Program smo osmislili kako bismo na jednostavan i transparentan način nagradili vjernost naših potrošača, bez izvlačenja i neizvjesnosti. Upravo zato vjerujemo da je koncept koji svakom učesniku pruža priliku da svojim bodovima dođe do željene nagrade prepoznat kao dodatna vrijednost za ljubitelje Nektar piva“, izjavila je Andrea Lizdek, Marketing menadžer Banjalučke pivare.

Među nagradama koje učesnici mogu osvojiti nalaze se rashladne vitrine, drveni pivarski setovi, suncobrani, lejzi begovi, duksevi, majice, prsluci i setovi čaša.

Jedan od zadovoljnih učesnika programa je i Sanjin Budiša, koji je prikupljenim bodovima osvojio Nektar suncobran.

"Veliki sam ljubitelj Nektar piva i često ga biram u društvu prijatelja. U program sam se uključio jer mi je zanimljiva ideja skupljanja bodova i osvajanja nagrada, a Nektar svakako redovno kupujem. Sigurno ću nastaviti da učestvujem, zajedno sa suprugom. Lijepo je kada vjernost brendu bude nagrađena, a osvajanje suncobrana me baš prijatno iznenadilo“, rekao je Budiša.

U programu učestvuju Nektar pivo 0,33 l u povratnoj i nepovratnoj boci, kao i Nektar pivo 0,5 l u povratnoj boci sa promotivnom oznakom "Uvijek na Nektar dobitku“.

Sve informacije o programu, pravilima učešća i dostupnim nagradama potrošači mogu pronaći na internet stranici www.nektardobitak.com, kao i na www.nektarpivo.com.