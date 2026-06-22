Logo

Ministarstvo zdravlja Srpske izdalo upozorenje za građane

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 08:07

Komentari:

0
Министарство здравља Српске издало упозорење за грађане
Foto: ATV

S obzirom na visoke temperatura vazduha u ovim danima, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske podsjeća građane na mjere predostrožnosti i zaštite koje se mogu preduzeti tokom perioda vrućina.

"Visoke temperature vazduha mogu uticati na većinu populacije, zbog čega se svim građanima preporučuje da što je manje moguće vremena provode na otvorenom, na direktnom suncu, a posebno u najtoplijem periodu dana od 10.00 do 17.00 časova", navodi se u saopštenju Ministarstva.

Takođe, savjetuje se boravak u zatvorenim i rashlađenim prostorijama, izbjegavanje većih fizičkih napora, češće tuširanje mlakom vodom i ravnomjerno uzimanje što više tečnosti.

"Ove preporuke posebno se odnose na trudnice i osobe koje imaju hronična oboljenja, a kod kojih se mogu javiti pojačane tegobe, ali i simptomi poput glavobolje, opšte slabosti, razdražljivosti, iscrpljenosti, kao i problemi sa spavanjem. U slučaju pojave težih tegoba, obavezno se treba javiti ljekaru", navodi se u sopštenju.

Kako navode iz Ministarstva, prilikom izlaska na otvoreno, preporučuje se maksimalna zaštita od UV zračenja, boravak u hladu kada god je to moguće, uzimanje veće količine tečnosti uz izbjegavanje alkohola i napitaka sa puno kofeina i šećera, manji laganiji obroci tokom dana, kao i korišćenje široke, svijetle i lagane odjeće od prirodnih materijala, te kapa ili šešira sa širokim obodom i sunčanih naočara.

Топлотни талас

Svijet

U Francuskoj zbog vrućina zatvoreno 845 škola i fakulteta

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske posebno apeluje na roditelje da, u ovom periodu, zaštite djecu tokom njihovog boravka napolju, odnosno da se pridržavaju svih preporučenih mjera za zaštitu od visokih temperatura, a posebno da obrate pažnju na opasnost od ostavljanja djece u parkiranim vozilima, čak i na kratko.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ministarstvo zdravlja

vrućina

toplotni talas

Temperatura

Upozorenje

Komentari (0)

Više iz rubrike

Спремите се за температурни шок: Стиже "временска бомба"

Društvo

Spremite se za temperaturni šok: Stiže "vremenska bomba"

3 h

0
Данас славимо Светог Кирила Александријског: Изговорите ове ријечи за мир у души и дому

Društvo

Danas slavimo Svetog Kirila Aleksandrijskog: Izgovorite ove riječi za mir u duši i domu

3 h

0
Ријека Врбас, Бањалука

Društvo

Prvi dan ljeta donio visoke temperature

15 h

0
Драма у БиХ: ГСС спасава тешко повријеђену Чехињу

Društvo

Drama u BiH: GSS spasava teško povrijeđenu Čehinju

17 h

0

  • Najnovije

10

45

Prepoznajte švalera za samo nekoliko minuta: Ovi gestovi ga odaju

10

44

Cvijanović: Na sastanku sa Sarom potvrđeno prijateljstvo Srpske i države Izrael

10

42

Krijumčarili migrante čamcem preko Drine: Uhapšene tri osobe

10

42

Premijer Velike Britanije podnio ostavku

10

38

Iranci ostavili Amerikancima rukom pisanu poruku u svlačionici

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima