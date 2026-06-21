Prvi dan ljeta donio visoke temperature

Ljeto je pokazalo svoje pravo lice, a živa na termometru dosegnula je čak 35 stepeni.

"Prvi dan ljeta donio nam je i prvi toplotni talas. Banjalučani su svoj spas od visokih temperatura pronašli u prirodi, pored rijeke Vrbas".

Plivanje, sunčanje, ispijanje hladnog pića i odmaranje, sve je to dio slike prvog dana ljeta Grada na Vrbasu.

I dok se neki hrabro prepuštaju svježini Vrbasa, drugi radije traže zanimacije na obali.

Porast temperature je evidentan i ovo ljeto će biti toplije od prosjeka tvrde meteorolozi, i dodaju da uz malo kiše na ovu temperaturu sparina postaje izražajnija. Zato je neophodan oprez!

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"Imaćemo dosta sparno vrijeme. Biće veoma toplo maksimalna temperatura od 28 do 33-34 narednih dana, ali ćemo imati skoro svakog dana po negdje kratkotrajne pljuskove", rekla je Milica Đorđević, meteorolog u RHMZ.

Visoka temperatura ne utiče samo na svakodnevne aktivnosti, već ozbiljan zdravstveni rizik. Nema pošteđenih, ugroženi su svi. zato je neophodno slušati savjete ljekara.

"Da se vodi računa o ishrani, da se vodi računao hidraciji, da se vodi računa o suncu, što manje direktnog izlaganja, ako već morate da se izlažete suncu da nosite adekvatnu zaštitu, svijetlu odjeću, laganu odjeću, kapu odnosno šešir na glavi", rekao je Rade Dujaković, ljekar.

Vrućina će još tek biti, ali uz savjete stručnjaka i malo opreza biće ih lakše podnijeti. Zato pamet u glavu, a glavu u hlad, pod suncobran.