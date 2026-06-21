Drama u BiH: GSS spasava teško povrijeđenu Čehinju

Češka državljanka teško je povrijeđena na nepristupačnom terenu u području sela Dindo kod Konjica, a u njenom spašavanju uključen je tim Gorske službe spašavanja (GSS) Prenj.

Kako su naveli iz GSS-a Prenj, oni su danas, 21. juna, dobili poziv Hitne medicinske pomoći Konjic.

Zajedno sa timom Centra za edukaciju medicinskih spasitelja (CEMS) FBiH uputili su se ka selu Dindo, gd‌je je prijavljeno da je ženska osoba zadobila teške tjelesne povrede na nepristupačnom terenu.

Riječ je o državljanki Češke Republike, saputnice na enduro motociklu, javlja GSS Prenj.

Trenutno je u toku akcija izvlačenja povrijeđene osobe, a GSS-ovcima pomoć pružaju mještani sela Argud.