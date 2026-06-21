Meteorolozi izdali upozorenje za sutra: Spremite se!

Autor:ATV redakcija
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Sutra nas očekuje toplo, sparno i nestabilno vrijeme, uz mogućnost lokalnih pljuskova i pojave grada.
Jutro će biti pretežno sunčano, dok će prije podne i sredinom dana uslijediti postepeno naoblačenje.
Pljuskovi će se tokom dana širiti prema istoku i jugu, dok će na sjeveru zemlje vrijeme uglavnom ostati suvo.
Ponegdje su moguće i lokalne nepogode uz pojavu grada, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
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Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, koji će poslije podne i u zonama pljuskova biti povremeno jak.
Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 15 do 22 stepena, a u višim predjelima od 12 stepeni Celzijusovih.
Maksimalna dnevna temperatura iznosiće od 30 do 35 stepeni, dok će u višim predjelima biti oko 24 stepena Celzijusova.
Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava pretežno sunčano vrijeme, a usljed razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi su registrovani u zapadnim, jugozapadnim, centralnim i istočnim područjima.
Temperature izmjerene u 14.00 časova bile su od 16 stepeni na Bjelašnici do čak 38 stepeni Celzijusovih u Mostaru.
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