Počeli direktni pregovori SAD i Irana

Počeli su direktni pregovori SAD i Irana u Švajcarskoj.

Dok se sukob u Libanu dodatno zaoštrava, a Iran ponovo prijeti zatvaranjem Ormuskog moreuza, u Švajcarskoj su danas počeli direktni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Potpredsjednik SAD, Džej Di Vens, doputovao je na sastanke koji bi trebalo da odrede naredne korake u sprovođenju privremenog sporazuma o prekidu vatre, ali rastuće tenzije na terenu prijete da ugroze čitav diplomatski proces.

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Razgovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, koji imaju za cilj da razviju krhki privremeni sporazum ka trajnom dogovoru, suočeni su sa nizom poteškoća, uključujući iransku odluku da zadrži zatvoren Ormuski moreuz u znak protesta zbog, kako navodi Teheran, neuspjeha Donalda Trampa da natera Izrael da prekine borbe u Libanu.

Američku delegaciju predvodi potpredsednik Džej Di Vens, koji je ranije izjavio da se dnevni red proširuje i na Liban, iako je prvobitno bio fokusiran na otvaranje moreuza, ukidanje američkih sankcija na izvoz iranske nafte i odmrzavanje iranskih sredstava u inostranstvu.

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Iransku delegaciju predvodi predsjednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf, a prisustvo zamenika ministra nafte i guvernera centralne banke ukazuje da Teheran želi da pregovore usmjeri na uslove ukidanja sankcija.

Švajcarsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da su delegacije SAD i Irana, zajedno sa posrednicima iz Pakistana i Katara, prisutne u luksuznom odmaralištu gde se razgovori održavaju.

(Kurir)