Kancelarija predsjednika Izraela zahvalila Cvijanovićevoj na posjeti

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Kancelarija predsjednika Izraela Isaka Hercoga zahvalila je srpskom članu Predsjedništva BiH Željki Cvijanović na posjeti i kontinuiranom prijateljstvu Izraelu.

Kancelarija predsjednika Izraela objavila je fotografiju Hercoga i Cvijanovićeve na društvenu mrežu Iks, uz zahvalnost. Podsjećamo, Cvijanović sastala se tokom posjete Izraelu sa Hercogom, a razgovori su, kako je ocijenila, protekli u veoma prijateljskoj, otvorenoj i konstruktivnoj atmosferi. President @Isaac_Herzog met with Željka @Cvijanovic_Z, the Serb member of the Presidency of Bosnia and Herzegovina, at the President's Residence in Jerusalem. President Herzog thanked her for her visit and for her ongoing friendship with Israel. pic.twitter.com/GXJD0TYIAA — Office of the President of Israel (@IsraelPresident) June 21, 2026

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