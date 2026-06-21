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Kancelarija predsjednika Izraela zahvalila Cvijanovićevoj na posjeti

Autor:

ATV redakcija
21.06.2026 14:58

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Предсједник Израела Исак Херцог и српски члану Предсједништва БиХ Жељки Цвијановић
Foto: Screenshot/X

Kancelarija predsjednika Izraela Isaka Hercoga zahvalila je srpskom članu Predsjedništva BiH Željki Cvijanović na posjeti i kontinuiranom prijateljstvu Izraelu.

Kancelarija predsjednika Izraela objavila je fotografiju Hercoga i Cvijanovićeve na društvenu mrežu Iks, uz zahvalnost.

Podsjećamo, Cvijanović sastala se tokom posjete Izraelu sa Hercogom, a razgovori su, kako je ocijenila, protekli u veoma prijateljskoj, otvorenoj i konstruktivnoj atmosferi.

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Isak Hercog

Željka Cvijanović

Republika Srpska

Izrael

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