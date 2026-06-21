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Dodik: Auto-put od Doboja do Brčkog treba da se zove "9. januar - Koridor života"

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ATV redakcija
21.06.2026 13:45

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Милорад Додик на конференцији за медије у Бањалуци.
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik Milorad Dodik rekao je da dionica auto-puta od Doboja do Brčkog treba da nosi naziv "9. januar - Koridor života" jer da nije bilo Proboja koridora ne bi bilo ni današnjih koridora.

"Ukoliko Republika Srpska i srpski narod ne ojačaju svoju snagu, Srpska neće postojati, zato je današnja borba za Republiku Srpsku jednaka onoj koju smo vodili ovd‌je kada smo oslobađali koridor", rekao je Dodik na obilježavanju 34 godine od Proboja koridora.

On je istakao da je to bio veliki događaj, te podsjetio kako je tome prethodio i politički ambijent kada se razbijala Jugoslavija, Srbima u BiH, koje su nazivali "bosanskim", nisu omogućili da ostanu sa Srbijom već su ih tjerali da prihvate BiH u kojoj bi bili majorizovani.

Napomenuo je da je to bio koncept Alije Izetbegovića, a srpski otpor su nazivali agresijom.

"Ovaj narod zna da se koncept i nastojanja muslimana nije promijenilo i da i danas žele BiH u kojoj će srpski narod biti manjina", rekao je Dodik.

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BiH je smetnja slobodi srpskog naroda, istakao je i ukazao na značaj očuvanja srpskog jedinstva.

"Muslimani nemaju dobre namjere prema Srpskoj, istorijski i politički neprijatlji su muslimani i ne treba se zavarati da nemaju ambiciju da nas pokore i zato je potrebno graditi snagu nam može omogućiti da živimo ovd‌je", naglasio je Dodik.

Ukazao je da prvi put Srbi nisu izgubili sve za zelenim stolom, uz napomenuo da je za Republiku Srpsku bilo predviđeno da živi pet godina.

"Opstali smo sve ove godine zahvaljujući borcima i srpskom narodu koji su gradili mit da ovd‌je imamo pravo da živimo", naveo je Dodik.

Napomenuo je i da su ga poginuli borci uvijek vraćali na poziciju Republike Srpske, slobodne države koju njeno rukovodstvo sa narodom gradi.

Dodik je podsjetio da Republika Srpska danas ima snagu, zna šta hoće i to može, ima stabilnu ekonomiju, slobodu, institucije, odgovorno se odnosi prema svojim borcima.

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Dodik je napomenuo da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić takođe brine o Republici Srpskoj i da je dovoljan garant da može da ostane sigurna i snažna uz njeno rukovodstvo.

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Milorad Dodik

Koridor života

Autoputevi Srpske

Brčko

Doboj

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