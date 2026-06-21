Minić: "Koridor 92" operacija za život i opstanak

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je na Dugoj Njivi je da je "Koridor 92" bila vojna operacija za život i opstanak Srba, te istakao da srpski narod treba biti ponosan na ovaj podvig div-junaka.

Minić je pozvao na jedinstvo i ponos oko onih stvari koje su svete za Srbe i Republiku Srpsku.

"Te svete stvari su naša Srpska pravoslavna crkva oko koje se trebamo okupljati da se moli za pokoj naših div-junaka, naši umjetnici da to rade u pjesmama, a mi koji bilo kakvu vlast vršimo da to radimo konkretnim djelima i svim onim što zaslužuje sve i jedan građanin Srpske, a pogotovo naši div-junaci", rekao je Minić obraćajući se na obilježavanju 34 godine od proboja koridora, najznačajnije pobjede Vojske Republike Srpske kojom je spojen istočni i zapadni dio Srpske.

Govoreći o brizi o boračkoj populaciji, Minić je ukazao na to da su u novo zakonsko rješenje koje reguliše prava boračkih kategorija Republike Srpske uvršteni i borci Vojske Republike Srpske Krajine.

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"Vodimo brigu i o našim borcima kojima je borački dodatak jedini mogući prihod", rekao je Minić.

On je istakao i institucionalni i nacionalni značaj izgradnje auto-puta Banjaluka-Beograd.

"Taj koridor je dio i ovog našeg koridora. Taj koridor je nešto što nam je bilo spasenje u najtežim trenucima. Njime smo znali ići i plakati, a vjerujem da ćemo sve raditi da se ubuduće tim koridorom uvijek ide uzdignute glave", naglasio je Minić.

On je rekao da se oni koji su Srbe ubijali, bacali u jame i protjerivali sa vjekovnih ognjišta, sada vesele i svake godine to obilježavaju sve jače.

"Moramo mi da počnemo dizati glavu još više. Operacija koridor je bila operacija da opstanemo na ovim prostorima, to nije bila operacija da bilo koga pomjerimo, nego da preživimo", poručio je Minić.

Vojna operacija "Koridor 92" trajala je od 14. do 28. juna 1992. godine na području Posavine. Izvele su je snage Prvog krajiškog korpusa, Istočnobosanskog korpusa i policije Republike Srpske Krajine, a komandovao je general Momir Talić.

Poznata i kao proboj koridora života, bila je najveća operacija Vojske Republike Srpske sprovedena tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata protiv Hrvatskog vijeća odbrane i Hrvatske vojske u Posavini.

(Srna)