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Položeni vijenci na spomen-obilježje poginulim u operaciji "Koridor života"

Autor:

ATV redakcija
21.06.2026 11:45

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На Дугој Њиви положени су вијенци и цвијеће на спомен-обиљежје погинулим српским борцима током пробоја коридора.
Foto: ATV

Na Dugoj Njivi položeni su vijenci i cvijeće na spomen-obilježje poginulim srpskim borcima tokom proboja koridora povodom 34 godine od najveće vojne operacije Vojske Republike Srpske.

Vijenac su položili premijer Republike Srpske Savo Minić, predsjednik Milorad Dodik i ministri u Vladi Srpske.

Vijenac je položila i delegacije Srbije, a potom delegacije BORS-a, poslanika u Narodnoj skupštini i ostale.

Obilježavanju prisustvuju ministri u Vladi Republike Srpske, srpski predstavnici u zajedničkim institucijama, delegacije više opština i gradova, predstavnici Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka, kao i udruženja proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Prethodno je u manastiru na Dugoj Njivi služena Sveta liturgija, a potom i parastos poginulim srpskim borcima.

Vojna operacija "Koridor 92" trajala je od 14. do 28. juna 1992. godine na području Posavine. Izvele su je snage Prvog krajiškog korpusa, Istočno-bosanskog korpusa i policije Republike Srpske Krajine, a komandovao je general Momir Talić.

споменик, Дуга њива

Republika Srpska

Obilježavanje 34 godine od proboja Koridora

Poznata i kao proboj koridora života, bila je najveća operacija Vojske Republike Srpske sprovedena tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata protiv Hrvatskog vijeća odbrane i Hrvatske vojske u Posavini.

"Put je slobodan, srećno", riječi su kojima se srpskom stanovništvu u zapadnom dijelu Republike Srpske obratio komandant taktičke grupe jedan Vojske Republike Srpske Novica Simić nakon što je probijen koridor kroz Posavinu.

Bila je to najznačajnija pobjeda Vojske Republike Srpske i izuzetno vojničko ostvarenje, koje se izdvaja od svih ostalih u tom herojskom dobu srpske istorije.

Cilj operacije je bio uspostavljanje kopnene veze između zapadnog i istočnog dijela Republike Srpske.

Direktan povod za ovu vojnu akciju, koja je najsvetliji i najhumaniji ratni podvig VRS, bila je smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika.

Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica Republike Srpske, u operaciji "Koridor 92" poginulo je 877 pripadnika VRS, 15 pripadnika MUP-a Srpske i 17 pripadnika MUP-a Republike Srpske Krajine.

Obilježavanje organizuje Odbor Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova.

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položeni vijenci

Duga njiva

Proboj Koridora

Vojska Republike Srpske

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