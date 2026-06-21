Položeni vijenci na spomen-obilježje poginulim u operaciji "Koridor života"

Autor:ATV redakcija
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Na Dugoj Njivi položeni su vijenci i cvijeće na spomen-obilježje poginulim srpskim borcima tokom proboja koridora povodom 34 godine od najveće vojne operacije Vojske Republike Srpske.
Vijenac su položili premijer Republike Srpske Savo Minić, predsjednik Milorad Dodik i ministri u Vladi Srpske.
Vijenac je položila i delegacije Srbije, a potom delegacije BORS-a, poslanika u Narodnoj skupštini i ostale.
Obilježavanju prisustvuju ministri u Vladi Republike Srpske, srpski predstavnici u zajedničkim institucijama, delegacije više opština i gradova, predstavnici Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka, kao i udruženja proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata.
Prethodno je u manastiru na Dugoj Njivi služena Sveta liturgija, a potom i parastos poginulim srpskim borcima.
Vojna operacija "Koridor 92" trajala je od 14. do 28. juna 1992. godine na području Posavine. Izvele su je snage Prvog krajiškog korpusa, Istočno-bosanskog korpusa i policije Republike Srpske Krajine, a komandovao je general Momir Talić.
Republika Srpska
Obilježavanje 34 godine od proboja Koridora
Poznata i kao proboj koridora života, bila je najveća operacija Vojske Republike Srpske sprovedena tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata protiv Hrvatskog vijeća odbrane i Hrvatske vojske u Posavini.
"Put je slobodan, srećno", riječi su kojima se srpskom stanovništvu u zapadnom dijelu Republike Srpske obratio komandant taktičke grupe jedan Vojske Republike Srpske Novica Simić nakon što je probijen koridor kroz Posavinu.
Bila je to najznačajnija pobjeda Vojske Republike Srpske i izuzetno vojničko ostvarenje, koje se izdvaja od svih ostalih u tom herojskom dobu srpske istorije.
Cilj operacije je bio uspostavljanje kopnene veze između zapadnog i istočnog dijela Republike Srpske.
Direktan povod za ovu vojnu akciju, koja je najsvetliji i najhumaniji ratni podvig VRS, bila je smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika.
Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica Republike Srpske, u operaciji "Koridor 92" poginulo je 877 pripadnika VRS, 15 pripadnika MUP-a Srpske i 17 pripadnika MUP-a Republike Srpske Krajine.
Obilježavanje organizuje Odbor Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova.
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