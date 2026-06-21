Helikopterski servis Srpske realizovao 4 hitna transporta

Pripadnici Helikopterskog servisa Republike Srpske realizovali su ove sedmice četiri hitna medicinska transporta, čime je ukupan broj ovakvih intervencija od početka godine dostigao 59.

Juče je izvršen hitan transport sedmogodišnjeg dječaka iz Banjaluke u Univerzitetsku dječiju kliniku Tiršova u Beogradu, gdje je upućen radi daljeg liječenja i neurohirurške intervencije.

Prethodno je, u četvrtak, obavljen transport šesnaestogodišnje djevojčice iz Trebinja na Vojnomedicinsku akademiju u Beogradu. Ona je hospitalizovana radi složene operacije kostiju lica nakon povreda zadobijenih u saobraćajnoj nezgodi.

Oba pacijenta su zahtijevala hitno upućivanje u visokospecijalizovane zdravstvene ustanove. Iz Helikopterskog servisa poručuju da su, kao i do sada, 24 časa dnevno na raspolaganju zdravstvenim ustanovama i svim građanima.