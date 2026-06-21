Logo

Na koliko stepeni podesiti klimu u automobilu tokom velikih vrućina?

Autor:

ATV redakcija
21.06.2026 10:49

Komentari:

0
На колико степени подесити климу у аутомобилу током великих врућина?
Foto: Pexel/www.kaboompics.com

Krenule su ljetne temperature koje već prelaze 30 stepeni Celzijusa. Klima uređaj u automobilu postaje više od komfora – doprinosi sigurnijoj i ugodnijoj vožnji. Međutim, mnogi vozači prave grešku tako što temperaturu podešavaju na minimum kako bi što brže rashladili kabinu.

Vozači često klimatizuju vozilo držeći klima uređaj na minimumu. U praksi, to često donosi više štete nego koristi.

илу-љубав-14062026

Ljubav i seks

Jedan mjesec je posebno značajan za ljubavne veze: Ljudi lakše ulaze u romantične odnose

Stručnjaci preporučuju da temperatura u unutrašnjosti vozila bude u rasponu koji se smatra optimalnim za većinu ljudi. Takvi uslovi pomažu vozaču da ostane koncentrisan, smanjuju umor i omogućavaju ugodnu vožnju čak i na dužim putovanjima.

Jedno od najčešće preporučenih pravila glasi: temperatura u vozilu ne bi trebala biti više od šest stepeni niža od vanjske temperature. Ako je napolju 34 stepena, klima bi idealno trebala biti podešena na oko 28 stepeni Celzijusa. Iako se to nekima može učiniti previsokim, organizam će se mnogo lakše prilagoditi takvim uslovima nego naglom prelasku iz vrlo hladnog automobila na ljetnu žegu i obrnuto.

Pretjerano hlađenje može izazvati neugodne posljedice poput glavobolje, ukočenosti mišića vrata i ramena, iritacije disajnih puteva ili osjećaja temperaturnog šoka pri izlasku iz vozila. Posebno su osjetljive starije osobe, djeca i osobe koje imaju problema sa srcem i krvnim pritiskom.

Osim zdravstvenog aspekta, prenisko podešena temperatura povećava opterećenje klima-sistema i može uticati na veću potrošnju goriva kod vozila s motorima s unutrašnjim sagorijevanjem, odnosno smanjiti domet kod električnih automobila., prenosi Kliks.

башта

Savjeti

Trik sa zaleđenom flašom će spasiti biljke tokom velikih vrućina: Evo šta trebate uraditi

Prije uključivanja klime preporučuje se da se vozilo nakratko provjetri, posebno ako je bilo parkirano na suncu. Otvaranjem vrata ili prozora na pola minute do minute iz kabine se izbacuje najtopliji zrak, nakon čega klima može mnogo efikasnije postići željenu temperaturu.

Na kraju, cilj nije pretvoriti automobil u frižider, već stvoriti ugodno okruženje u kojem će vozač i putnici biti rashlađeni, ali bez nepotrebnog opterećenja organizma. Važno je postići najbolji kompromis između udobnosti, zdravlja i efikasnosti.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Klima uređaj

Automobil

klima u automobilu

Hlađenje

Komentari (0)

Pročitajte više

Стиже температурни ролеркостер: Ево шта нас чека у јулу - спремите се на ове промјене

Društvo

Stiže temperaturni rolerkoster: Evo šta nas čeka u julu - spremite se na ove promjene

3 h

0
Инстаграм мијења начин објављивања слика: Функција која ће обрадовати многе кориснике

Nauka i tehnologija

Instagram mijenja način objavljivanja slika: Funkcija koja će obradovati mnoge korisnike

3 h

0
Бојан Илиевски побједник 19. сезоне ''Звезда Гранда'' држи пехар у руци док даје интервју.

Scena

Bojan Ilievski pobjednik ''Zvezda Granda'': Njegova životna priča mnoge rasplakala

3 h

0
Вода чаша

Zdravlje

Ako se budite zbog žeđi u toku noći, evo šta vam tijelo poručuje

4 h

0

Više iz rubrike

Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.

Auto-moto

Jedna greška sa mjenjačem može vas skupo koštati

18 h

0
Волите вожњу с отвореним прозорима, онда морате знати правило 72

Auto-moto

Volite vožnju s otvorenim prozorima, onda morate znati pravilo 72

1 d

0
Фолксваген

Auto-moto

Napeta situacija u Folksvagenu: Planira se ukidanje 50.000 radnih mjesta

2 d

0
Мушкарац сипа гриво у аутомобил.

Auto-moto

Ovo malo ko radi kada toči gorivo, a može vam spasiti život

2 d

0

  • Najnovije

13

13

Zašto muškarci više cijene žene koje "izdaju" očekivanja, a ne sebe?

13

01

Supruga Darka Lazića otkrila kako se pjevač osjeća nakon porodične tragedije: ''Nije više ista osoba''

12

50

Cvijanović sa Hercogom: Opredijeljeni za dalji razvoj odnosa Izraela i Srpske

12

47

Minić: "Koridor 92" operacija za život i opstanak

12

40

Dodik: Brigom o boračkim kategorijama Srpska pokazuje odgovornost i sposobnost

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima