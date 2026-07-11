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Banjalučanin Dušan Maksić prvi sudija iz Srpske na prestižnom džudo turniru u SAD-u

Autor:

ATV redakcija
11.07.2026 19:06

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Бањалучанин Душан Максић први судија из Српске на престижном џудо турниру у САД-у
Foto: Ustupljena fotografija

Džudo sudija iz Banjaluke, Dušan Maksić, nalazi se u Americi, gdje u Dalasu, u mjestu Plejno, dijeli pravdu na "The 63. Annual Mose Woodson Judo Classic" turniru.

Maksić je prvi džudo sudija iz Republike Srpske i BiH koji je u novije vrijeme došao u Sjedinjene Američke Države da sudi na ovakvom turniru.

"Čast i privilegija je predstavljati svoju zemlju, savez i sebe u svijetu suđenja, razmjenjivati iskustva i kontinuirano pratiti napredak kada je džudo u pitanju. Hvala ATV ekipi koja uvijek rado prati sport u našem gradu" izjavio je Maksić.

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Tagovi :

Dušan Maksić

Džudo

Banjaluka

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