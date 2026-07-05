Ivana Španović pobjednica mitinga u Zagrebu

Ivana Španović učestvovala je na međunarodnom mitingu "Mladost" u Zagrebu, gdje se takmičila u troskoku, disciplini na koju se 36-godišnja srpska atletska zvijezda preorijentisala prošle sezone.

Španović je ostvarila rezultat od 13,67 metara i osvojila prvo mjesto.

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Njena serija iznosila je: 13,50, 13,6, 13,36 metara, nakon čega su uslijedila tri prestupa.

"U posljednjem pokušaju imala je najbolji skok. Prestup je bio svega centimetar i po. Zamolili smo da ipak izmjere skok i pokazalo se da je bio preko 14 metara. Ovdje smo uvježbavali zalet iz 14 koraka, dok je pun zalet 16 koraka. Napravili smo ozbiljan trening i veoma sam zadovoljan", rekao je trener Goran Obradović.

Prije samo osam dana, 26. juna, na istom stadionu Sport park Mladost, ali na Memorijalu Borisa Hanžekovića, Španović je ostvarila rezultat od 14,25 metara, što je njen najbolji rezultat na otvorenom u troskoku.

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Osvajačica 15 medalja u skoku udalj sa evropskih i svjetskih prvenstava, u dvorani i na otvorenom, kao i sa Olimpijskih igara, u novoj disciplini je najdalje doskočila do 14,41 metar, što je ostvarila tokom zimske sezone i što predstavlja aktuelni nacionalni rekord Srbije u dvorani.