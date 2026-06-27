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Bokseri Slavije odbranili šampionsku titulu u Republici Srpskoj

Autor:

Andrej Knežević
27.06.2026 21:54

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Славија Бокс
Foto: Ustupljena fotografija

Bokseri Slavije iznova su dokazali da im na našim prostorima nema premca.

Banjalučki klub odbranio je titulu ekipnog šampiona Republike Srpske, a do novog trofeja za klupsku riznicu Slavijini bokseri stigli su u Doboju na posljednjem turnira šampionata Republike Srpske.

Nakon šest turnira bokseri Slavije osvojili su ukupno 79 bodova što im je, na kraju prvenstvene trke, bilo dovoljno za novu titulu.

„Bilo je neizvjesno do samog kraja, ali smo uspjeli da pokažemo da smo i dalje neprikosnoveni u Republici Srpskoj. Isplatio nam se naporan rad na treningu, a svi bokseri su dali pun doprinos. Šampionska titula je još jedan dokaz da je Slavija na pravom putu i svima nam je ovo veliki motiv za dalje.“ rekao je David Vučetić koji je kao kapiten predvodio Slaviju do nove šampionske titule.

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U Slaviji su ponosni na sve što su uradili tokom prvenstva Republike Srpske. Bokseri su na djelu pokazali da se u klubu kvalitetno radi i da plejada takmičara koja je stasala u klupskoj sali ima blistavu budućnost. Dalibor Petković, predsjednik BK Slavije, hvali sve one koji su dali doprinos još jednom uspjehu.

„Ponosni smo što je u našem klubu stasala još jedna šampionska generacija. U klubu se svakodnevno, naporno, radi i taj rad ponovo je došao na naplatu tamo gdje je nam je najpotrebnije – u ringu. Moram da kažem i da je bila dobra konkurencija i da nismo imali lak posao, ali to našem uspjehu daje još veću težinu. Želim da se zahvalim svima koji nam daju podršku i koji se svojski trude da Slavija sija šampionskim sjajem.“ rekao je Petković

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boks

BK Slavija

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