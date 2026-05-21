Banjalučki boks u fokusu završne večeri "Noći muzeja"

21.05.2026 13:05

Бањалучки бокс у фокусу завршне вечери "Ноћи музеја"
Završno veče programa „Noći muzeja" u Muzeju sporta bilo je posvećeno aktuelnoj izložbi „Banjalučki boks", kroz koju su posjetioci imali priliku da se upoznaju sa bogatom istorijom jednog od najuspješnijih sportova u Banjaluci.

Program je počeo radionicom BK Slavija Banja Luka, održanom u Maloj sali SD Borik, gdje su bokseri ovog kluba predstavili osnove boksa, trenažni proces i rad sa mladim sportistima. Radionici su prisustvovali i učenici devetih razreda OŠ „Georgi Stojkov Rakovski" iz Banje Luke, koji su tokom večeri obišli i postavku izložbe „Banjalučki boks".

Nakon radionice i obilaska muzejske postavke, u Konferencijskoj sali SD Borik održana je panel diskusija posvećena istoriji, razvoju i značaju boksa za sportsku scenu Banje Luke.

U panel diskusiji učestvovali su Anton Josipović, osvajač zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 1984. godine, Grigor Jočić i Andrea Cvikić iz BK Despot Banjaluka, Luka Cvijić iz Golden Glory, kao i Petar Sredojević i Luka Trivić iz BK Slavija Banjaluka.

Tokom razgovora evocirane su uspomene na najznačajnije trenutke banjalučkog boksa, njegove šampione i uspjehe, ali i na značaj rada sa mladim generacijama koje danas nastavljaju tradiciju ovog sporta.

Program je realizovan u okviru „Noći muzeja", a izložba „Banjalučki boks" nastavlja da kroz vrijedne eksponate, fotografije i arhivsku građu čuva sjećanje na bogatu sportsku istoriju Banje Luke.

