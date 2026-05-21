Kakav gol na bh. terenu: Golman pogodio iz svog šesnaesterca

Bivši golman Čelika i Stupčanice, a sada Goražda Nejir Ćulov postigao je fantastičan pogodak iz svog šesnaesterca u meču Druge lige Federacije BiH – Centar.

Goražde je na svom terenu savladalo Unis sa 3:0, a Nejir Ćulov je postigao pogodak u 60. minutu meča i to iz svog šesnaesterca.

Nejir Ćulov je degažirao loptu iz svog šesnaesterca, a ona je preletjela sve igrače i pala ispred golmana gostiju Ibre Hodžića, a nakon toga je preskočila i njega i završila u mreži Unisa za veliko oduševljenje domaćih navijača.

Ovo je bez dileme pogodak za TV špice i još dugo će se prikazivati ne samo u BiH nego i u regionu bez dileme, piše Meridian Sport.

Nakon 27. kola Goražde je 5. na tabeli sa 43 boda, dok je Unis na stepenici više i ima jedan bod više.