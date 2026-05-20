Vila bez milosti protiv Nijemaca u finalu

Fudbaleri Aston Vile savladali su Frajburg sa 3:0 u velikom finalu Lige Evrope u Instanbulu na Bešiktaš parku pred 48.000 navijača i osvojili su novi veliki evropski pehar nakon titule u Kupu evropskih šampiona 1982. godine.

Aston Vila je tako kompletirala dva najveća evropska trofeja u svojim vitrinama i opravdala je ulogu favorita takmičenja koju je imala i prije nego što je ono i počelo.

Bila je Vila favorit i prije meča protiv Frajburga, koji je bio jedno od najprijatnijih iznenađenja ove sezone u Evropi. Bio je ovo najveći meč u istoriji ovog njemačkog kluba, koji nikada u istoriji nije osvojio trofej ni u Njemačkoj, a imao je priliku da dođe do drugog najvećeg pehara u Evropi.

Ipak, tim iz Birmingema je od starta stavio do znanja Nijemcima ko će se pitati u ovom finalu. Odolijevao je Frajburg do 42. minuta, a onda je viđen spektakularan gol Jurija Tilemansa, koji je poslije prekida iskoristio sjajan centaršut Morgana Rodžersa i iz voleja zatresao mrežu Frajburga!

Uslijedilo je veliko slavlje Engleza na tribinama, gdje je bio i najpoznatiji navijač Aston Vile, princ Vilijam od Velsa, koji je u transu slavio sa svojim prijateljima u loži.

Razlog za slavlje ubrzo je postao još veći za pristalice Vile, jer je u posljednjim sekundama prvog poluvremena Emilijano Buendija ponovo na spektakularan način zatresao mrežu Atubolua.

Gol je visio u vazduhu, samo je bilo pitanje trenutka kada će odbrana Nijemaca da popusti i to se desilo u finišu poluvremena.

Nastavila je Aston Vila jako i u drugom poluvremenu, a u 58. minutu je odbrana Frajburga poklekla još jednom, a sada se u strijelce upisao Morgan Rodžers, koji se sjajno ubacio na prvu stativu poslije centaršuta Buendije i zatresao je mrežu za 3:0.

Mogla je Vila kasnije i da postigne još neki gol, ali su ipak pristalice Unaija Emerija "popustile papučicu sa gasa" i privele meč kraju.

Pošto pobjednik Lige Evrope dobija plasman u Ligu šampiona, a Aston Vila je to već obezbijedila kroz Premijer ligu, tako će još jedan tim iz Engleske igrati u Ligi šampiona, a to će biti Bornmut ili Brajton, koji se bore za šesto mjesto.

(Telegraf)