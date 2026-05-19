Arsenal nakon 22 godine postao prvak Engleske!

Autor:

ATV
19.05.2026 22:30

Рикардо Калафјори из Арсенала грли Пјера Хинкапија након утакмице Премијер лиге између Арсенала и Бернлија у Лондону, понедјељак, 18. маја 2026.
Foto: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Fudbaleri Arsenala postali su šampioni Premijer lige Engleske, i neće morati da čekaju na dramu u posljednjem kolu šampionata.

Mančester siti je kiksnuo u pretposlednjoj rundi na južnoj obali na gostovanju Bornmutu, pojeo je jako tvrde Trešnjice i sada je ostao bez ikakvih nada - 1:1 (1:0).

Loše je danas odigrao Mančester siti, bilo je jasno da mora da dođe do pobjede, ali je ona bila neophodna i Bornmutu, koji se bori za mesto u Ligi šampiona.

Na kraju je sve "prštalo" na Vitalitiju. Željeli su navijači Bornmuta da šokiraju Siti, a željeli su i navijači Arsenala, koji su ovaj meč gledali uživo, da domaćin otkine barem bod Građanima.

Podsjetimo, da bi Arsenal osvojio titulu, bilo je neophodno da Građani ne pobjede večeras u Bornmutu - odnosno, da bude neriješeno ili da vidimo pobjedu domaćina. Time bi izostala drama posljednjeg kola.

Da je Siti dobio, tada bi bio dva boda iza Arsenala i onda bi posljednja runda odlučivala. Tada bi se Siti nadao porazu Tobdžija i svojoj pobjedi.

Međutim, tu priču nećemo gledati, a zato je zaslužan Krupi. On je bio strijelac gola za Bornmut u 39. minutu utakmice na asistenciju Trufera. Uslijedili su trenuci patnje za goste.

U drugom poluvremenu je samo O'Rajli uspio da zaprijeti domaćem timu, ali je sjajni Đorđe Petrović uspio da zaustavi nalete Građana i tako je obradovao i svoj tim, ali i Arsenal. Slaviće se u Londonu noćas do duboko u noć.

Nije pomogao ni gol Mančester sitija u petom minutu nadoknade. Tada je već bilo isuviše kasno. Haland je zakasnio da donese dramu.

Arsenal je šampion Premijer lige poslije 22 godine, prenosi Telegraf.

