Uzrok požara u stambenom kompleksu opštine Beč, u kojem su teže povrijeđeni brat i sestra (2 i 3 godine) iz Bosne i Hercegovine je baterija kućnog usisivača, prenijeli su danas austrijski mediji.

Požar je izbio u poned‌jeljak u 16:48 časova u stanu u ulici Efingergase u Otakringu. U tom trenutku, u stanu sedmočlane porodice iz BiH bila je 14-godišnjakinja koja se brinula se dvogodišnjem bratu i trogodišnjoj sestri, kada se baterija usisivača iznenada zapalila. Tinejdžerka je pokušala da ugasi požar i tom prilikom je lakše povrijeđena.

Vatrogasci, bolničari i policija pozvani su u stambeni kompleks opštine Beč. Hitna pomoć pronašla je dvoje mališana, d‌ječaka od dvije i d‌jevojčicu od tri godine, kako leže u sobi. Ali već su bili u kritičnom stanju i morali su biti reanimirani u prostoriji bez dima unutar zgrade. Oboje su i danas bili u kritičnom stanju. Njihova starija sestra je pretrpjela šok, prenose Nezavisne novine.

Komšinica: "Bilo je užasno!"

Lizelot K. (59), koja takođe živi u kompleksu Davidhof, bila je svjedok stravičnih događaja.

"Kada sam pogledala kroz prozor, bolničari su iznosili dvoje d‌jece iz zgrade na nosilima", rekla je stanarka za oe24. "Bilo je užasno; nijedno od njih se nije pomjeralo i odmah su odvedeni sa dvoje kola hitne pomoći". U početku je mislila da je u pitanju porodična tragedija; tek kasnije je saznala za požar u kompleksu.

Prema početnim izvještajima, d‌jeca su vjerovatno doživjela srčani zastoj, moguću posljedicu udisanja dima. Oboje su na Od‌jeljenju intenzivne njege u bolnici.