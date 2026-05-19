Horor šetnja u Austriji: Krave ubile ženu u jezivom napadu, muž jedva preživio

Stravična tragedija dogodila se u Austriji kada je stado krava brutalno napalo bračni par tokom šetnje, usljed čega je žena preminula od zadobijenih povreda, dok je njen suprug teško povrijeđen.

Napad se dogodio u regionu Linc, u Istočnom Tirolu, a prema navodima austrijske policije, još nije poznato zbog čega su životinje postale agresivne.

Žena preminula, muž helikopterom prebačen u bolnicu

Prema informacijama koje prenosi njemački Špigl, 67-godišnja žena zadobila je smrtonosne povrede i preminula na licu mjesta.

Njen 65-godišnji suprug uspio je, uprkos teškim povredama, da pozove hitnu pomoć. Spasioci su ga potom helikopterom prebacili u bolnicu u Insbruku.

Napalo ih između 30 i 40 krava

Austrijski javni servis ORF navodi da je bračni par napalo između 30 i 40 krava.

Policija je saopštila da se i dalje istražuje šta je izazvalo ovako agresivno ponašanje životinja.

Posebno se provjeravala mogućnost da je pas koji je bio sa bračnim parom izazvao reakciju stada, ali preliminarni nalazi pokazuju da životinja nije imala nikakvu ulogu u incidentu.

Krave mogu postati veoma opasne

Stručnjaci upozoravaju da krave, posebno kada štite telad, mogu izuzetno agresivno reagovati, naročito u planinskim predjelima gdje često dolazi do susreta sa planinarima i šetačima.

Vlasti i poljoprivrednici u Austriji godinama upozoravaju građane i turiste na oprez prilikom prolaska kroz pašnjake.

Nije prvi put

Špigl podsjeća da se slična tragedija dogodila i prošle godine, kada je 85-godišnji muškarac poginuo nakon napada stada krava u mjestu Ramzau am Dahštajn. I tada je žrtva bila u šetnji sa suprugom i psom, prenosi Alo.