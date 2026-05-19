Kusturić: Završena aplikacija kojom će korisnici imati pristup FZO

Direktor FZO Dejan Kusturić u emisiji 'U prvom planu' na našoj televiziji pojasnio je kakva je procedura refundacije troškova liječenja u FZO.

-Što se tiče čekanja refundacije, kada je u pitanju administracija FZO poštuje strogo pravilo da se od podnošenja zahtjeva u roku od 15 do 30 dana završi predmet, nakon toga postoji rok na pravosnažnost rješenja, a nakon završetka tog procesa, sljedeći dan se plaća refundacija. Kada je u pitanju odlazak u inostranstvo, mi taj dio završavamo u roku od 48 sati - rekao je Kusturić.

On je naglasio da je ovih dana smo završena aplikacija kojim će korisnici imati kompletan pristup FZO.

-Moći ćete da znate za šta ste dobili recept, koliko je to koštalo, da li imate osiguranje itd. Konačno će osiguranik imati percepciju koliko nešto košta, koliko je platio participaciju, koliko je platio Fond i slično - pojasnio je direktor Fonda.

Kada su u pitanju odluke koji lijekovi se dobijaju na recept, Kusturić kaže da o tome odlučuje struka, kako ne bi došlo do zloupotrebe određenih lijekova.

Na pitanje koliko je dostupan građanima kao direktor Fonda, Kusturić odgovara:

-Sigurno nisam dostupan onoliko koliko bi neko očekivao, jer je nemoguće da se svakome osiguraniku javite, ali mislim da preko svojih službi preko telefona sam dovoljno dostupan i smatram da radim dosta na komuniakciji sa ljudima.

Direktor je naglasio da se sprema proširenje liste lijekova, kao i da se sprema iskorak kod inovativnih terapija te da postoji mogućnost da se u potpunosti ukine lista čekanja na te lijekove.