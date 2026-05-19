Kusturić: Ljudi su uplašeni visinom participacije jer je pogrešno iskomunicirano

"FZO isključivo radi po zakonu o zdravstvenom osiguranju. Vidimo da se otvorila tema u javnom prostoru, na društvenim mrežama, i apsolutno izazvala nedoumice. Iako je namjera predlagača kroz izmjene zakona bila dobra, u potpunosti podržavamo odluku Vlade koja je, da ne bi bilo špekulacija jer predlagač nema namjeru da ošteti bilo kojeg osiguranika, stopirala zakon i dala prostor da se između ministarstva zdrava i drugih institucija koje su dale prigovor usaglase sporne tačke i da nakon toga ponovo ugleda svjetlost dana ovaj Zakon o osiguranju. Taj Zakon je u suštini trebao da pretrpi 42 tačke koje i se mijenjale, i sve one tačke koje su sporne su imale namjeru da prošire određena prava i unaprijede prava pacijenata, da se u jednom dijelu usklade sa izmjenama drugih zakona koji tretiraju ovaj zakon, kao i neke tehničke stvari. Vjerujem da će Ministarstvo zdravlja procijeniti da li će se uvažiti određeni stav, i da li će se zakon stopirati ili neće ali suština je da mi sad imamo važeći zakon koji ne tretira ove pogodnosti koje podrazumijea novi zakon.

Kusturić se osvrnuo na cijene participacije koje su izazvale veliku pažnju javnosti.

-Ljudi su uplašeni visinom participacije jer je pogrešno iskomunicirano. U suštini tih 5 do 50 odsto uvijek je postojalo kao dio participacije i on se odnosi isključivo na radnike koji su vezani za plaćanje participacije a to je recimo za liste lijekova. Svi znamo da postoji lista esencijalnih lijekova koja nema participaciju, postoji A lista i tu je najmanja participacija od 10 odsto, i postoji B lista koja je neka između. Do nedoumice je došlo zato što iznos koji je u zakonu pisao, iznos od 370 KM je postavljen još 2011. ili 2012. i taj iznos je je tada bila minimalna plata. Suština izmjene cijene participacije je bila da se ne ostavlja tako neki iznos koji ne prati trenutno stanje. Recimo da su upotrijebljeni troškovi neke operacije, prvo participacija nema veze sa cijenom oepracije nego sa brojem dana ležanja u bolnici i ona dnevno iznosi 20km u bolnici i 30km u Kliničkom centru. Uopšte nije bitno koliko košta operacija, broj dana određuje kooliko će pacijent platiti participaiju. Čak i prijedlog sindikata da participacije bude 50 odsto od minimalne plate, čak i 40 je nama prihvatljiv prijedlog jer je bitno da taj iznos ne bude fiksni iznos koji ne prati ništa što se dešava u sistemu - naglasio je Kusturić.

Cijena participacije je bila 2007. godine devet maraka, i godinama se nije mijenjala, i promijenjen je taj dan ležanja u bolničkom liječenju na 20KM, nakon toliko godina. Panika koju neko pokušava da stori jer kaže da se plaća pola iznosa od operacije ne stoji zato što se na takav način ne obračunava participacija - bio je jasan direktor Fonda.

Sporan je bio dio Zakona da radnik treba da plaća svoje osiguranje ukoliko poslodavac ne uplati.

-Pravo da radnik od poslodavca potražuje novac za neuplaćene doprinose postoji i danas i ono je uređena ugovorom o radu. To pravo se očigledno negdje izgubilo i pojedini radnici ga koriste samo u slučaju naplate ako mu nije uplaćen doprinos za PiO. Ministarstvo zdravlja i FZO su samo htjeli da upute pravo radnika da koristi to svoje pravo, ako bi u slučaju neodgovornosti poslodavca morao da nešto plati svojim sredstvima i izgubi pravo prava na osiguranje, može da tuži poslodavca i naplati svoje troškove, te smo htjeli da stanemo u zaštitu osiguranika.

Kada je riječ o finansijskoj stabilnosti Fonda, Kusturić navodi da je FZO finansijski stabilan i za razliku od nekih perioda ranijih o kojima možemo da pričamo FZO je stabilan, sve obaveze izmirujemo na vrijeme, ulažemo u zdravstvenu zaštitu i sad je budžet negdje oko 1.400.000.000KM.

-U Federaciji je stopa doprinosa 12 odsto i dodatno radnik plaća 2 odsto. Naša stopa je 10.2 odsto, a to za javnost znači da FZO Republike Srpske primjenjuje sistem kao u FBiH, bi imao 400 miliona maraka više na raspolaganju. Ali vlada je odlučila da oslobodi poslodavce, da poveća plate i da stope doprinosa budu niže - naglasio je on.

Kada je riječ o troškovima Fonda, direktor naglaava da negdje oko 650 miliona su izdvajanja za javni bolnički sektor, 250 miliona KM ide u primarnu zdravstvenu zaštitu, oko 55 miliona su troškovi bolovanja, na to sve za lijekove odlazi oko 250-280 miliona KM, 35 miliona troškovi liječenja u inostranstvu, prihodi i rashodi sa fondovima drugih zemalja, 15 miliona KM odlazi na radio terapiju.

On naglašava da se u UFondu može uplatiti polisa osiguranja kada idete na odmor i poziva pacijente da to pravo koriste.

Kusturić je rekao da FZO ima ugovor samo oko 100 zdravstvenih ustanova iz privatnog sektora.