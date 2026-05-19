Sabor SPC zabrinut za opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji

Sveti arhijereski sabor Srpske pravoslavne crkve /SPC/ izrazio je zabrinutost za opstanak srpskog naroda i institucija na Kosovu i Metohiji zbog spornog zakona o strancima, kao i zbog sve učestalijih izazova sa kojima se suočava narod, kao i svetinje i monaške zajednice u južnoj srpskoj potrajini.

Sabor je dao punu podršku Njegovom visokopreosveštenstvu mitropolitu raško-prizrenskom Teodosiju, sveštenstvu, monaštvu i vjernom narodu u njihovim naporima da, uprkos stalnim pritiscima i neizvjesnostima, očuvaju svoje vjekovno prisustvo, duhovni, kulturni i istorijski identitet na Kosovu i Metohiji, saopšteno je iz SPC nakon majskog zasjedanja Svetog arhijerejskog sabora.

Ukazano je na potrebu da pred domaćim i međunarodnim predstavnicima sa dodatnom posvećenošću nastave da svjedoče istinu o neophodnosti zaštite ljudskih, vjerskih i imovinskih prava SPC i njenog vjernog naroda na Kosmetu i jačanju njene pozicije s ciljem opstanka, kako Srba, tako i jedinstvene hrišćanske kulture i civilizacije,

U saopštenju se naglašava da posebno ohrabruje činjenica da drevne pravoslavne svetinje, uprkos mnogobrojnim iskušenjima, nastavljaju da sabiraju veliki broj poklonika iz zemlje i svijeta, svjedočeći da one nisu samo spomenici kulture već, prije svega, živi centri bogoslužbenog, duhovnog i crkvenog života.

Sabor je konstatovao da ideja osnivanja crkvenog univerziteta predstavlja izraz odgovornosti i staranja za sve koji žele da svoje obrazovanje steknu u okrilju Crkve, naročito zbog činjenice da se obrazovanje i prosvjeta, prosvećivanje i studiranje ne tumače prevashodno kao proces sticanja određenih znanja već, prije svega, kao razvijanje vrline i put bogopoznanja.

"Crkveni univerziteti i visokoškolske ustanove koje osnivaju ili podržavaju hrišćanske Crkve nisu nikakva novost u evropskom i svjetskom obrazovnom prostoru. Naprotiv, oni predstavljaju jedan od njegovih najstarijih i najznačajnijih oblika. Mnogi od najuglednijih univerziteta u Evropi nastali su upravo u okrilju Crkve ili uz njenu neposrednu podršku", navode u SPC.

Dodaje se da besjede Svetog Save, studenička i žička, predstavljaju svojevrsne programe svetosavskog obrazovanja sa jasno postavljenim duhovnim, prosvjetnim i vaspitnim ciljevima.

Sabor je proglasio svetom monahinju Jefimiju Devičku, u narodu poznatu kao blaženu Stojnu, a za datum njenog praznovanja odredio 28. februar.

Nakon detaljne analize situacije u Eparhiji žičkoj, donesena je odluka o razrješenju Njegovog visokopreosveštenstva mitropolita žičkog Justina.

Donesena je nova uredba o bogoslovijama i usvojeni su novi programi za četvorogodišnje školovanje, a posebna pažnja je poklonjena snivanju srpskog pravoslavnog univerziteta "Sveti Sava".

Na Saboru je posebna pažnju posvećena odnosima sa drugim sestrinskim pravoslavnim crkvama, te razmatrano nekanonsko djelovanje raznih religijskih grupacija na kanonskoj teritoriji SPC, kao i odnosi SPC sa nepravoslavnim crkvama i vjerskim zajednicama, kako u okruženju tako i u svijetu.

Sabor je raspravljao i o duhovnim i geopolitičkim posljedicama ratnih sukoba i kriza širom svijeta kao i o aktuelnoj temi stradanja Ukrajinske pravoslavne crkve od aktuelnih vlasti u Kijevu, te apelovao na sve relevantne međunarodne institucije da ne zatvaraju oči pred ovom velikom nepravdom.

Tokom Sabora održana je i sjednica Centralnog tijela za dovršenje Spomen-hrama Svetog Save na Vračaru i primljen izvještaj o svim dosadašnjim radovima izvršenim prilozima pobožnog naroda i uz pomoć države Srbije, kao i o preostalim radovima na ovom zavjetnom hramu srpskog naroda, navodi se u saopštenju.

U Svetom sinodu mandat je prestao mitropolitu zvorničko-tuzlanskom Fotiju i mitropolitu raško-prizrenskom Teodosiju, te će oni u narednom jednogodišnjem periodu biti članovi zamjenici ovog tijela.

Kao članovi Sinoda u preostalom jednogodišnjem mandatu ostaju mitropolit bački Irinej i mitropolit budimljansko-nikšićki Metodije, a za nove članove u predstojećem dvogodišnjem mandatu izabrani su mitropoliti šumadijski Jovan i timočki Ilarion.

Ovogodišnje redovno zasjedanje Svetog arhijerejskog aabora SPC počelo je Svetom arhijerejskom liturgijom i prizivom Svetog Duha u Spomen-hramu Svetog Save na Vračaru u srijedu, 13. maja.

(SRNA)