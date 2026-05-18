Logo
Large banner

Napad na srpsku ambulantu kod Vučitrna: Razlupana ulazna vrata, mještani zabrinuti

Autor:

ATV
18.05.2026 15:35

Komentari:

0
Разбијена улазна врата на српској амбуланти код Вучитрна
Foto: Srna

Ulazna vrata na srpskoj ambulanti u selu Banjska kod Vučitrna razbijena su, a rasuto staklo i lom zatekao je radnik koji je jutros došao na posao, saopšteno je iz Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju.

Iz Kancelarije ističu da je u ovoj enklavi to jedina srpska ambulanta koja opslužuje nekoliko desetina srpskih porodica, pretežno starije životne dobi, kojima je medicinska pomoć najpotrebnija.

"Meštani su zabrinuti i revoltirani ovakvim potezom i pitaju se da li je ovo poruka da su ovde nepoželjni", navodi se u saopštenju.

Iz Kancelarije napominju da su njihovi predstavnici posjetili mjesto incidenta, dodajući da će u najkraćem roku sanirati štetu i vratiti ambulantu u funkciju kako narod ne bi trpio zbog ovakvog poteza.

"Ovaj slučaj je nastavak antisrpske kampanje albanskih ekstremista usmerene protiv Srba i srpskih institucija na Kosovu i Metohiji, koji jasno ukazuje na stepen mržnje i netrpeljivosti s ciljem da se onemogući život i opstanak srpskog naroda u južnoj pokrajini", ocijenili su iz Kancelarije.

Oni su izrazili uvjerenje da vlasti u Prištini antisrpskim djelovanjem i retorikom mržnje potpiruju ovakve incidente i šire etničku netrpeljivost.

"Zato je neophodno da se podigne nivo bezbednosti u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji, koju su dužni da obezbede predstavnici međunarodnih misija i da se počinioci ovog dela u najhitnijem roku pronađu i adekvatno sankcionišu kako bi se ovakvim i sličnim izlivima nasilja stalo na put", poručili su iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju, prenosi SRNA.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ambulanta

Kosovo i Metohija

Banjska

Vandalizam

napad na Srbe

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Цвијановић: Ко год поставља питање гдје је новац уплаћен Вијадукту, нека се обрати Шмиту и Хасановићу

BiH

Cvijanović: Ko god postavlja pitanje gdje je novac uplaćen Vijaduktu, neka se obrati Šmitu i Hasanoviću

4 h

6
Лутрија лото листић

Svijet

Izvučen glavni dobitak na grčkoj lutriji Džoker od 11,6 miliona evra

4 h

0
Филмска пљачка у Свилајнцу: Разбојници однијели накит и кеш вриједан 3,5 милиона

Hronika

Filmska pljačka u Svilajncu: Razbojnici odnijeli nakit i keš vrijedan 3,5 miliona

4 h

0
Наставник пријетио ученику у Сарајеву

Hronika

Pušten na slobodu nastavnik koji je maltretirao učenika u osnovnoj školi

4 h

0

Više iz rubrike

Преминуо отац Александра Нешовића Баје: Умро након трагичног губитка сина

Srbija

Preminuo otac Aleksandra Nešovića Baje: Umro nakon tragičnog gubitka sina

5 h

0
Тужио хотел јер су његовој супрузи открили с ким је провео ноћ

Srbija

Tužio hotel jer su njegovoj supruzi otkrili s kim je proveo noć

6 h

0
Саслушан бивши начелник Управе криминалистичке полиције Немања Ђуран

Srbija

Saslušan bivši načelnik Uprave kriminalističke policije Nemanja Đuran

8 h

0
Нови енергетски пројекат Србије и Азербејџана – шта доноси гасна електрана код Ниша и ко ће обезбиједити гас

Srbija

Novi energetski projekat Srbije i Azerbejdžana – šta donosi gasna elektrana kod Niša i ko će obezbijediti gas

10 h

0

  • Najnovije

19

59

Policajcima u Srbiji zabranjeno da obavljaju poslove privatnog obezbjeđenja

19

58

Gradonačelnik Drniša nakon ubistva maturanta: "Sistem nije zakazao"

19

47

Četvoro mrtvih u pucnjavi, napadač u bjekstvu: Haos na jugu Turske

19

41

Ne odustaje se od borbe za Mladićevo puštanje na liječenje

19

36

Crnogorska policija zabranila koncert Baje Malog Knindže

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner