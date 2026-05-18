Napad na srpsku ambulantu kod Vučitrna: Razlupana ulazna vrata, mještani zabrinuti

Ulazna vrata na srpskoj ambulanti u selu Banjska kod Vučitrna razbijena su, a rasuto staklo i lom zatekao je radnik koji je jutros došao na posao, saopšteno je iz Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju.

Iz Kancelarije ističu da je u ovoj enklavi to jedina srpska ambulanta koja opslužuje nekoliko desetina srpskih porodica, pretežno starije životne dobi, kojima je medicinska pomoć najpotrebnija.

"Meštani su zabrinuti i revoltirani ovakvim potezom i pitaju se da li je ovo poruka da su ovde nepoželjni", navodi se u saopštenju.

Iz Kancelarije napominju da su njihovi predstavnici posjetili mjesto incidenta, dodajući da će u najkraćem roku sanirati štetu i vratiti ambulantu u funkciju kako narod ne bi trpio zbog ovakvog poteza.

"Ovaj slučaj je nastavak antisrpske kampanje albanskih ekstremista usmerene protiv Srba i srpskih institucija na Kosovu i Metohiji, koji jasno ukazuje na stepen mržnje i netrpeljivosti s ciljem da se onemogući život i opstanak srpskog naroda u južnoj pokrajini", ocijenili su iz Kancelarije.

Oni su izrazili uvjerenje da vlasti u Prištini antisrpskim djelovanjem i retorikom mržnje potpiruju ovakve incidente i šire etničku netrpeljivost.

"Zato je neophodno da se podigne nivo bezbednosti u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji, koju su dužni da obezbede predstavnici međunarodnih misija i da se počinioci ovog dela u najhitnijem roku pronađu i adekvatno sankcionišu kako bi se ovakvim i sličnim izlivima nasilja stalo na put", poručili su iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju, prenosi SRNA.